Phim 'Căn Nhà Không Mái Che' gây bão Google với lượt tìm kiếm tăng vọt 5.000%

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Ngày 28/10, dữ liệu từ Google Trends cho thấy một hiện tượng cực kỳ đột biến: cụm từ tìm kiếm “Căn Nhà Không Mái Che” tại Việt Nam tăng hơn 5.000% chỉ trong vòng 24 giờ. Việc lượt tìm kiếm nhảy vọt như thế này chứng tỏ sức hút của bộ phim đang ở mức đỉnh điểm, đúng lúc câu chuyện trên màn ảnh liên tiếp tung ra những nút thắt khiến người xem không thể ngồi yên.

Cú sốc từ số phận của nhân vật Bình

Sự bùng nổ của từ khóa này không hề ngẫu nhiên mà trùng khớp với một diễn biến gây chấn động xoay quanh nhân vật Bình do Doãn Quốc Đam thủ vai. Sau một vụ sập hầm, Bình được xác định là một trong những nạn nhân không qua khỏi. Tin dữ này đã thay đổi hoàn toàn trọng tâm của câu chuyện, từ việc nhân vật chính tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ hay giải quyết nợ nần, giờ đây phim chuyển sang khai thác nỗi đau mất mát và cách những đứa trẻ đối diện với sự thật nghiệt ngã là bố sẽ không bao giờ trở về.

Đỉnh điểm của sự xúc động là phản ứng của cậu con trai nhỏ tên Khang, do Minh Xíu đóng. Trong khi người mẹ đưa di ảnh của Bình lên bàn thờ, Khang nhất quyết không chấp nhận sự thật và không muốn chào tấm ảnh. Cậu bé vẫn tin bố sẽ giữ lời hứa trở về nhà, thậm chí định tự mình đi tìm cha vì những gì đang xảy ra quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ. Chính chi tiết nghẹn lòng này, cùng với việc nhân vật Hạnh đồng ý bán nhà cho Toản, đã biến bộ phim thành một từ khóa cực hot.

Hành trình đầy tổn thương của Hạnh

Để hiểu vì sao cái chết của Bình lại gây chấn động như vậy, cần nhìn lại câu chuyện của Hạnh do Huyền Lizzie thủ vai. Bộ phim lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, xoay quanh những tổn thương trong hôn nhân và hành trình mưu sinh đầy vất vả. Hạnh từng phải chịu đựng sự vũ phu và những khoản nợ chồng chất từ chồng, dẫn đến quyết định ly hôn để tìm kiếm bình yên cho hai mẹ con. Tuy nhiên, thực tế lại đẩy họ vào chuỗi biến cố mới, khiến cuộc sống dù dần ổn định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trước khi tin dữ về Bình ập đến.

Sức hút từ dàn diễn viên và nội dung thực tế

Thực tế, ngay từ những tập đầu, Căn Nhà Không Mái Che đã thu hút sự chú ý lớn. Nhân vật Bình dù thời lượng lên hình ban đầu không nhiều nhưng vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ, khiến các tình tiết liên quan đến nhân vật này liên tục thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của khán giả còn đến từ tạo hình của Huyền Lizzie cũng như diễn xuất của các diễn viên Duy Hưng và Thu Hà Ceri. Sự xuất hiện của các nhân vật phụ đã khơi lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Với một bộ phim vốn đã có sẵn sức hút, biến cố Bình qua đời chính là chất xúc tác cuối cùng khiến sự tò mò của cộng đồng mạng bùng nổ mạnh mẽ như vậy.