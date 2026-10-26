Đón tuổi 40 tại tu viện 'Hang Hổ' ở Bhutan cùng Tăng Thanh Hà

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Ngày 24/10, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh mừng tuổi 40 trên trang cá nhân. Thay vì những khung hình náo nhiệt hay tiệc tùng cầu kỳ, nữ diễn viên chọn ghi lại khoảnh khắc giữa thiên nhiên hùng vĩ của Bhutan. Trong ảnh, cô xuất hiện với phong cách giản dị, kín đáo đúng chất Hà Tăng: áo sơ mi kẻ, quần tối màu, giày thể thao và một chiếc mũ rộng vành. Cô ngồi trên mỏm đá, phía sau là một tu viện cổ kính nép mình bên vách đá giữa màn sương lãng đãng và rừng thông xanh trầm.

Địa điểm mà Tăng Thanh Hà ghé thăm chính là tu viện Paro Taktsang, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Tiger's Nest (Hang Hổ). Đây là một trong những công trình Phật giáo nổi tiếng nhất Bhutan, nằm chót vót trên vách núi cao khoảng 3.120 m so với mực nước biển, nhìn xuống thung lũng Paro. Công trình này được xây dựng từ thế kỷ XVII và từng bị hỏa hoạn nghiêm trọng vào năm 1998 trước khi được khôi phục lại.

Theo truyền thuyết địa phương, tên gọi Tiger's Nest gắn liền với Guru Rinpoche - vị cao tăng quan trọng trong lịch sử Phật giáo Bhutan. Chuyện kể rằng ông đã cưỡi trên lưng một con hổ cái để đến nơi này và thiền định, khiến tu viện trở thành điểm hành hương linh thiêng. Về mặt kiến trúc, nơi đây gây ấn tượng bởi sự tương phản giữa những mái nhà màu trắng, nâu, vàng bám chặt vào vách đá dựng đứng đối lập với sự bao la của núi rừng và thung lũng sâu.

Tuy nhiên, để có được những tấm hình "chill" như Hà Tăng, du khách không thể chỉ đơn giản là đi xe đến tận cửa rồi chụp ảnh. Hành trình chinh phục Tiger's Nest thực chất là một chuyến trekking vận động ngoài trời. Theo hướng dẫn từ cơ quan du lịch Bhutan, quy trình di chuyển cụ thể như sau:

Đầu tiên, du khách phải đi bộ theo đường núi dốc, xuyên qua những cánh rừng thông và ghé qua các điểm dừng ngắm cảnh. Toàn bộ hành trình trekking cho cả lượt đi và về thường mất khoảng 4-5 giờ. Vì độ cao tăng đáng kể và nhiều đoạn dốc, người đi cần chuẩn bị sức khỏe đủ tốt, mang theo nước uống và đặc biệt là phải đi giày phù hợp.

Một lựa chọn hỗ trợ là du khách có thể thuê ngựa để di chuyển đến khu vực giữa hành trình. Dù vậy, phần đường tiếp theo để chạm đến tu viện vẫn bắt buộc phải đi bộ. Chính vì vậy, nơi này sẽ hợp với những ai yêu thích khám phá, thiên nhiên hơn là những người tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng nhàn nhã.

Nếu muốn khám phá sâu hơn về Bhutan ngoài Tiger's Nest, du khách có thể lên lịch ghé thăm thủ đô Thimphu để tìm hiểu văn hóa, đến Punakha tham quan pháo đài Punakha Dzong tại nơi giao nhau của hai dòng sông, hoặc khám phá các công trình Phật giáo lâu đời tại thung lũng Paro. Ngoài ra, có nhiều trải nghiệm thư thả hơn như đi dạo trong thị trấn, ghé chợ thủ công, tắm đá nóng, thăm nông trại hoặc học vẽ tranh thangka - một loại hình nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng.

Một lưu ý quan trọng là Bhutan không phải điểm đến có thể tùy hứng lên đường. Du khách mang hộ chiếu Việt Nam cần tìm hiểu thủ tục thị thực và thường phải thực hiện thông qua đơn vị du lịch được cấp phép. Hiện tại, Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến quốc gia này.

Nhìn chung, lựa chọn đón tuổi 40 tại một nơi tĩnh lặng và đòi hỏi sự nỗ lực về thể chất như thế này cho thấy phong cách sống ưu tiên trải nghiệm riêng tư của Tăng Thanh Hà. Với những ai muốn tạm rời xa nhịp sống thường ngày, một chuyến trekking giữa mây ngàn có lẽ là cách "reset" bản thân tuyệt vời nhất.