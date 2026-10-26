Nông Thị Hằng nhận điểm 0 kỷ lục và bị loại khỏi The Face Vietnam 2026

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Trong tập 4 The Face Vietnam 2026 lên sóng tối 25/10, Nông Thị Hằng đã chính thức dừng cuộc chơi sau quyết định từ huấn luyện viên Võ Hoàng Yến. Đây là kết cục khá buồn cho cô gái dân tộc Tày khi là người duy nhất nhận điểm 0 ở thử thách TVC và cũng là thí sinh đầu tiên hai lần phải vào phòng loại.

Thử thách TVC đầy áp lực

Cuộc chiến ở tập này bắt đầu khi 16 thí sinh phải đối mặt với thử thách quay TVC quảng cáo. Ba huấn luyện viên là H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến và Anh Thư đã chia các thí sinh thành hai bảng nam và nữ để thi đấu qua ba lượt. Áp lực cực kỳ lớn khi mỗi người chỉ có vỏn vẹn ba phút để tự mình lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và thể hiện trước ống kính. Sau đó, họ phải phối hợp cùng hai đối thủ trong phần quay chung để hoàn thiện sản phẩm.

Kết quả là đội của Võ Hoàng Yến đã giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi Mai Bảo Vinh ghi điểm mạnh mẽ và nhận lời khen từ đại diện nhãn hàng, thì Nông Thị Hằng lại có màn thể hiện gây thất vọng.

Cú quay xe tại phòng loại

Theo luật, mỗi đội thua phải đưa một thí sinh nam và một thí sinh nữ vào vòng nguy hiểm. Điều này khiến đội Anh Thư và H'Hen Niê đều đứng trước nguy cơ mất thành viên. Tuy nhiên, tại phòng loại, Võ Hoàng Yến đã có một nước đi khiến Anh Thư phải lo lắng khi bất ngờ nắm tay Nguyễn Trường Giang và đưa thí sinh này trở về đội H'Hen Niê an toàn.

Ba người còn lại gồm Trần Hoàng Sơn, Nông Thị Hằng (đội Anh Thư) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H'Hen Niê) phải bước vào phần đánh giá bổ sung. Để có thêm cơ sở quyết định, Võ Hoàng Yến yêu cầu cả ba thực hiện catwalk kết hợp tạo dáng. Sau khi cân nhắc, nữ siêu mẫu quyết định giữ lại Trần Hoàng Sơn và Vũ Quỳnh Hải Yến, đồng nghĩa với việc Nông Thị Hằng bị loại.

Visual đỉnh nhưng thiếu sự bứt phá

Trước khi chia tay chương trình, Nông Thị Hằng chia sẻ cô hiểu rõ mục tiêu khi đến với The Face Vietnam và tin rằng xuất thân là cô gái dân tộc Tày từ vùng núi sẽ tạo nên màu sắc riêng. Thế nhưng, lợi thế này không đủ để thuyết phục Võ Hoàng Yến.

Võ Hoàng Yến nhận xét Nông Thị Hằng sở hữu gương mặt xinh đẹp và từng học Sân khấu Điện ảnh, nhưng điều đáng tiếc là cô chưa tạo được sự bứt phá qua các phần thi.

Nông Thị Hằng (sinh năm 2002) vốn là người mẫu ảnh và diễn viên quê Tuyên Quang. Cô từng gây chú ý khi đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 và tham gia chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Gia nhập đội Anh Thư, cô gây chú ý từ những tập đầu nhờ ngoại hình xinh như hoa hậu cùng cá tính mạnh.

Liệu điểm 0 có quá khắc nghiệt hay do Nông Thị Hằng thực sự 'đuối' so với các đối thủ?