Săn vé CineTour Chị Chị Em Em 3 căng như săn vé concert

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Cứ tưởng dân tình đang rần rần săn vé concert nào, hóa ra là cơn sốt từ CineTour của phim Chị Chị Em Em 3. Sức hút của việc vừa được xem phim trong những ngày đầu ra rạp, vừa có cơ hội giao lưu trực tiếp với dàn diễn viên đã khiến hội mê điện ảnh đứng ngồi không yên. Cảm giác được bước ra khỏi màn ảnh để trò chuyện ngoài đời với những người tạo nên câu chuyện khiến các suất chiếu này trở thành cuộc hẹn cực kỳ đáng mong chờ.

Theo số liệu từ VNPAY Phim, gần 700 vé thuộc 3 suất độc quyền CineTour Chị Chị Em Em 3 đã ghi nhận tình trạng cháy vé chỉ trong chưa đầy 60 phút. Để sở hữu những tấm vé quý giá này, khán giả đã nhanh tay đặt qua tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY cũng như các ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BIDV SmartBanking và Agribank Plus.

Lịch trình cụ thể của các suất CineTour

Với vai trò là đối tác truyền thông của bộ phim, VNPAY Phim đã mở bán độc quyền vé cho 3 suất CineTour này. Các cuộc hẹn đặc biệt với đoàn phim diễn ra tại TP.HCM, cụ thể là suất chiếu lúc 17h15 ngày 30/10 tại Lotte Cinema Nam Sài Gòn, cùng hai suất chiếu lúc 17h45 và 18h15 ngày 31/10 tại Lotte Cinema Cộng Hòa.

Việc quy tụ dàn diễn viên đình đám trong các buổi giao lưu này chính là lý do khiến không khí trở nên 'nóng' hơn bao giờ hết ngay từ giai đoạn săn vé. Người hâm mộ chỉ cần thao tác ngay trên những ứng dụng ngân hàng và app VNPAY quen thuộc là đã có thể chốt chỗ cho cuộc hẹn với đoàn phim.

Kèo ra rạp cho những ai 'lỡ nhịp' săn vé

Nếu không may hụt mất vé CineTour, hội mê phim vẫn còn lựa chọn thưởng thức Chị Chị Em Em 3 tại các suất chiếu thông thường. Phim đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/10, vừa kịp để các nhóm bạn lên lịch ra rạp vào cuối tuần.

Để việc chọn rạp và chốt giờ thuận tiện hơn, VNPAY Phim hiện kết nối với nhiều hệ thống rạp lớn trên toàn quốc bao gồm CGV, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Người dùng chỉ cần truy cập tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY hoặc ứng dụng ngân hàng để tìm rạp tiện đường, chọn suất chiếu phù hợp với lịch trình, chọn ghế ngồi yêu thích và thanh toán nhanh gọn ngay trên điện thoại.

Săn vé giá hời trên app

Ngoài trải nghiệm gặp gỡ dàn cast, việc đặt vé qua VNPAY Phim còn đi kèm với loạt ưu đãi hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm chi phí. Cụ thể, giá vé xem phim tại CGV chỉ từ 74.000 đồng và vé tại Lotte từ 81.000 đồng, kèm theo đó là nhiều mã giảm giá khác tùy theo từng chương trình.

Từ cơ hội gặp gỡ dàn diễn viên tại các suất CineTour cho đến những buổi xem phim cùng bạn bè, VNPAY Phim đang tạo ra thêm lý do để hội mê điện ảnh rủ nhau ra rạp với trải nghiệm thuận tiện và nhiều ưu đãi. Giờ thì chỉ cần hội bạn đủ, lịch phim sẵn, mở app chốt kèo ra rạp thôi!