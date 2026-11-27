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NSƯT Việt Hoàn vừa chia sẻ quan điểm sống về sự vô thường của vật chất và danh vọng. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Đừng nói gì to tát trong cuộc đời này. Vì giàu, nghèo, sướng, khổ vẫn sẽ bị xoá trắng khi bạn khuất núi". Anh nhắn nhủ mọi người hãy sống thật thoải mái với nhu cầu của bản thân trong giây phút hiện tại.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn bè và đồng nghiệp. NSƯT Hồng Liên dành lời khen cho em chồng khi cho rằng anh sống chân tình, không hoa mỹ màu mè, không giả tạo. Trong khi đó, NSƯT Tố Nga hóm hỉnh nhận xét Việt Hoàn vừa đẹp trai lại vừa giàu. NSND Thái Bảo cũng bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ này của nam nghệ sĩ.

Góc nhìn từ một "người nông dân" giàu có

Ít ai biết, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Việt Hoàn sở hữu một mô hình trang trại sinh thái rộng 12.000m2 trên đồi tại ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm khoảng 30-35 km. Thay vì phô trương, nam nghệ sĩ chọn dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Anh yêu thích việc tự tay sửa sang khuôn viên nhà vườn, trồng cây, chăm sóc vườn rau và nuôi gia súc. Việt Hoàn từng ví cuộc sống của mình sau ánh đèn sân khấu giống như một người nông dân bình dị.

Hành trình thính phòng và tâm huyết với thế hệ trẻ

Sinh năm 1967 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSƯT Việt Hoàn là một trong những giọng nam thính phòng và cách mạng hàng đầu Việt Nam. Với chất giọng nam cao (tenor) đầy nội lực, trữ cảm và vang sáng, anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tình ca, Tự nguyện, Đất nước và Cây đàn guitar của Victor Jara. Đặc biệt, anh cùng với Đăng Dương và Trọng Tấn tạo thành "tam ca vàng" nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những sân khấu lớn, anh còn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân và chiến sĩ. Với những đóng góp đó, nam nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2006. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi lục tuần, NSƯT Việt Hoàn vẫn giữ tình yêu bền bỉ với âm nhạc và tích cực truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ.

Đúng là khi có đủ cả tiền bạc lẫn danh tiếng thì cái nhìn về cuộc đời cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhỉ?