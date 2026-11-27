Giải trí

Sự kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo trong dự án âm nhạc Phố không buồn đang tạo nên hiệu ứng đáng chú ý trên thị trường nhạc Việt. Từ một màn kết hợp bất ngờ trên sân khấu, cả hai đã đưa sự kết nối này vào sản phẩm chính thức, mở ra một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ cho nam ca sĩ kỳ cựu.

Từ cú bắt tay bất ngờ đến MV chính thức

Trước khi Phố không buồn ra mắt, Đàm Vĩnh Hưng và Pháo từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi cùng xuất hiện trên sân khấu một đêm nhạc. Đây là lựa chọn mà ít ai nghĩ đến, bởi một bên là giọng ca gắn liền với dòng nhạc trữ tình, pop ballad, còn một bên là nữ rapper thế hệ Gen Z với màu sắc âm nhạc cá tính. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trái ngược này lại tạo nên sức tò mò lớn cho công chúng.

Tiếp nối hiệu ứng từ sân khấu, hai nghệ sĩ chính thức hợp tác trong MV Phố không buồn. Sản phẩm mang đến một không gian âm nhạc với giai điệu cuốn hút. Sản phẩm cũng gây chú ý bởi những phân cảnh tình tứ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo. Việc hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một câu chuyện hình ảnh đã tạo nên một màu sắc khác biệt, thoát khỏi những công thức quen thuộc thường thấy.

Chiến thuật 'trẻ hóa' tệp khán giả

Hiệu ứng mà dự án mang lại không chỉ dừng lại ở những con số về lượt xem hay mức độ thảo luận. Từ màn kết hợp trên sân khấu đạt hàng triệu lượt xem cho đến những tranh luận xoay quanh ca khúc và MV, Đàm Vĩnh Hưng đang thực sự len lỏi được vào không gian âm nhạc của những khán giả trẻ.

Trong nhiều năm qua, nam ca sĩ đã xây dựng vị thế vững chắc với nhóm khán giả trưởng thành, những người yêu thích phong cách trình diễn đặc trưng và giọng hát giàu cảm xúc của anh. Thế nhưng, khi thị hiếu âm nhạc thay đổi liên tục, việc duy trì sức hút với thế hệ người nghe mới là một bài toán khó đối với những nghệ sĩ đã hoạt động nhiều thập niên.

Ở điểm này, Pháo trở thành một đối tác đáng chú ý. Là gương mặt Gen Z sở hữu tệp người hâm mộ trẻ và tư duy âm nhạc hiện đại, việc kết hợp với cô giúp Đàm Vĩnh Hưng tạo ra điểm giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Điều này đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận với những khán giả vốn ít có cơ hội theo dõi các sản phẩm của anh trước đây.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Thực tế, đây không phải lần đầu nam ca sĩ chủ động tìm kiếm sự kết nối với các nghệ sĩ trẻ. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng gây chú ý khi hợp tác cùng rapper MCK trong ca khúc Nếu như ta chẳng còn. Những lựa chọn này cho thấy anh không hề muốn giới hạn bản thân trong hình ảnh cũ mà luôn sẵn sàng thử nghiệm với những màu sắc âm nhạc khác biệt.

Có thể nói, màn kết hợp với Pháo là một tín hiệu tích cực trong hành trình làm mới mình. Thay vì cố gắng chạy theo xu hướng một cách khiên cưỡng, anh chọn cách đứng cạnh những nghệ sĩ trẻ để tạo sự giao thoa về phong cách và tệp khán giả. Sau nhiều năm định hình vị thế ở dòng nhạc dành cho công chúng trưởng thành, nam ca sĩ đang cho thấy nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm sức sống mới cho âm nhạc của mình.