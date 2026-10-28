Trung tá Nhật Huyền chuẩn bị cho concert quốc gia tại Thái Nguyên

Giải trí

Vào lúc 20h ngày 1/11, chương trình Tự hào là người Việt Nam với chủ đề "Nối vòng tay lớn" sẽ diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên. Trong đêm diễn này, Nhật Huyền sẽ thể hiện ba ca khúc bao gồm Bài ca Hồ Chí Minh, Let’s sing Vietnam và Thái Nguyên ngày nắng mới. Đặc biệt, ca khúc Thái Nguyên ngày nắng mới là một sáng tác mới của nhạc sĩ Huyền Ngọc và sẽ được Nhật Huyền song ca cùng Bảo Trâm Idol.

Nhật Huyền đặt nhiều kỳ vọng nhất vào tiết mục Bài ca Hồ Chí Minh. Đây là màn trình diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy và Vân Anh. Về nguồn gốc, ca khúc này do nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl sáng tác năm 1954 với tên gốc là The ballad of Ho Chi Minh, sau đó được nhạc sĩ Phú Ân viết lời Việt.

Niềm tự hào khi đứng trên sân khấu quốc gia

Trước sự kiện tại Thái Nguyên, vào tối 28/4, Nhật Huyền đã tham gia concert quốc gia Âm vang Tổ quốc tại Hà Nội để chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4. Tại đây, cô cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trình bày ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của nhạc sĩ Bùi Trường Linh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

Việc liên tiếp xuất hiện trong những concert đặc biệt khiến Nhật Huyền cảm thấy hạnh phúc và tự hào đến mức cô chia sẻ rằng bản thân "bồi hồi đến khó tìm từ ngữ diễn đạt". Với cô, việc được hát tại concert quốc gia là một vinh dự lớn trong đời, bởi khi được đứng trên sân khấu của đất nước và hát cho đồng bào nghe, cảm xúc mang lại là rất đặc biệt.

Tinh thần cống hiến và tập luyện

Hiện tại, Nhật Huyền cùng các đồng nghiệp đang tập luyện miệt mài cho đêm diễn Tự hào là người Việt Nam. Cô cho biết mình cảm thấy được truyền cảm hứng khi chứng kiến mọi người hát hay, giàu cảm xúc và liên tục đóng góp ý tưởng để tiết mục trở nên đặc sắc hơn, nhằm chạm đến trái tim người nghe. Nhật Huyền khẳng định lần đứng trên sân khấu này là cơ hội để đóng góp tài năng và công sức, hoàn toàn không phải là một cuộc so tài.

Với tư cách là một quân nhân, Nhật Huyền xem đây là một nhiệm vụ ý nghĩa được giao phó và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Cô bày tỏ mong muốn được cống hiến cho quê hương bằng chính giọng hát của mình cùng những người con Việt Nam khác.

Dự định sau đêm diễn và dự án âm nhạc mới

Sau khi kết thúc concert, Nhật Huyền sẽ quay trở lại với công việc giảng dạy và thực hiện các công trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, cô sẽ tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc mang tên Màu của đất nước - Màu của hòa bình. Dự án này bao gồm tám ca khúc, kết hợp giữa nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc và chất liệu đương đại, dự kiến phát hành trên các nền tảng số vào dịp Quốc khánh 2/9.

Nhật Huyền gọi đây là dự án tâm huyết, đúng với tôn chỉ sống của cô là cống hiến lời ca, tiếng hát cho quê hương, đất nước.

Về nghệ sĩ Nhật Huyền và quy mô sự kiện

Nhật Huyền sinh năm 1982, quê tại Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên) và từng đạt giải khuyến khích tại Sao Mai 2003. Cô hiện là thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và mang quân hàm trung tá. Dù có khả năng hát nhiều thể loại như Pop, dân ca, trữ tình, nhưng cô chọn theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển.

Concert Tự hào là người Việt Nam 2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp cùng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị tổ chức. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả với cấu trúc hai phần. Phần một kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần hai là đại nhạc hội dài 60 phút phục vụ người dân tại Thái Nguyên. Chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12).

Một trung tá vừa giảng dạy vừa hát nhạc bán cổ điển, đúng là kiểu "đa nhiệm" khiến người ta nể thật sự!