Thúy Ngân tái xuất điện ảnh với vai nữ chính trong Bắt cá ba tay

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Thúy Ngân đã chính thức xác nhận sự trở lại với điện ảnh qua dự án Bắt cá ba tay. Trong phim, cô vào vai Yên - một cô gái bất ngờ được cả ba người yêu cũ cùng muốn nối lại tình xưa. Việc cùng lúc bước vào những buổi hẹn hò với ba người đàn ông đã đẩy nhân vật Yên vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Thúy Ngân vốn là nữ diễn viên quen thuộc với những vai diễn gai góc và ngày càng chững chạc. Cô cho biết chưa bao giờ đóng phim rom-com, thể loại vừa tình cảm vừa hài hước. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một dự án "kỳ lạ" vì mọi thứ diễn tiến rất nhanh từ lúc biết về dự án, nhận vai cho đến khi quay. Cô rất trông đợi ngày tác phẩm ra mắt vì màu sắc phim còn khá mới.

Cú xoay chuyển hình tượng đầy táo bạo

Trước khi Thúy Ngân được công bố, nhà sản xuất đã giữ kín danh tính nữ chính, chỉ tiết lộ ba nam chính là Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis, khiến khán giả vô cùng tò mò. Lần này, Thúy Ngân, nữ diễn viên quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp), hóa thân thành một cô gái hiện đại, chủ động trong chuyện tình cảm.

Nhân vật Yên không đơn thuần là một cô gái thích "bắt cá" để tạo tiếng cười. Theo nhà sản xuất, Yên được xây dựng với sự tinh quái khiến người xem tò mò, nhưng đồng thời cũng có những khoảng trống để khán giả đặt câu hỏi về lý do tại sao cô luôn cần nhiều hơn một người trong tình yêu. Chính sự mâu thuẫn này tạo nên sức hút cho màn trở lại của Thúy Ngân.

Thử thách trong việc cân bằng ba mối quan hệ

Với cấu trúc phim có ba nam chính đại diện cho ba kiểu đàn ông khác nhau, Thúy Ngân phải thay đổi cách ứng xử linh hoạt khi ở cạnh mỗi người. Một số hình ảnh tình cảm giữa nữ diễn viên và bạn diễn kém tuổi cũng đã được chia sẻ, khiến người xem thích thú.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thúy Ngân cho biết cô phải nghiên cứu nhân vật rất lâu và đặt mình vào bối cảnh của Yên để sống với từng tính cách. Thử thách lớn nhất đối với cô là làm sao phác họa được một cô gái dù đang "mập mờ" với ba người nhưng không hề trêu đùa tình cảm.

Theo cô, đây là cách một cô gái nghiêm túc với tương lai, tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để cuối cùng nhận ra mình muốn gì.

Luồng gió mới cho điện ảnh Việt

Bắt cá ba tay là dự án thể loại rom-com do Như Trang đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô. Đạo diễn Như Trang bày tỏ sự biết ơn đối với tầm nhìn của nhà sản xuất khi sẵn sàng đón nhận cách tiếp cận mới mẻ trong câu chuyện tâm lý và tình yêu, với mục tiêu mang lại một luồng gió khác biệt cho thị trường điện ảnh hiện nay.