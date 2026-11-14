Kim Hiền chia sẻ định nghĩa mới về hạnh phúc sau hai lần đổ vỡ hôn nhân

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Kim Hiền vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ về niềm hạnh phúc lớn nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Thay vì những điều xa hoa, nữ diễn viên cho biết niềm vui đơn giản là mỗi ngày được đưa đón con đi học, cùng con thức dậy và trở về nhà. Cô bộc bạch: Có những điều cứ lặp lại hằng ngày, tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng lại ở thật sâu trong lòng!

Với Kim Hiền, hạnh phúc giờ đây không còn nằm ở những điều lớn lao mà chỉ gói gọn trong việc chuẩn bị cho ngày mới và đồng hành cùng các con sau những giờ học tập, làm việc. Sự thay đổi trong tư duy này đến sau những biến động trong chuyện tình cảm mà cô đã trải qua.

Những thăng trầm trong chuyện tình cảm

Cuộc sống tình cảm của Kim Hiền từng trải qua nhiều sóng gió với hai lần đổ vỡ. Tháng 7/2025, cô hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Việt kiều Andy Hải Lê sau khoảng hai năm sống ly thân. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên.

Trước đó, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với DJ Hoàng Phong cũng khép lại chóng vánh, chỉ khoảng hai tháng sau khi tổ chức đám cưới. Những biến cố này đã khiến hành trình tình yêu của Kim Hiền có không ít thăng trầm trước khi cô tìm lại được sự cân bằng.

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ và vai trò làm mẹ

Năm 2015, sau khi tái hôn, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư. Cô chọn cách rút dần khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để tập trung vun vén cho gia đình. Tại đây, cô có thêm con gái Yvona bên cạnh con trai lớn là Sonic.

Thời gian sống tại xứ người không chỉ mang lại những trải nghiệm mới mà còn đi kèm nhiều áp lực. Kim Hiền đã phải đối mặt với việc thích nghi với môi trường sống, văn hóa mới cũng như những khó khăn trong việc chăm sóc con cái.

Bước đi mới với vai trò sáng tạo nội dung

Ở tuổi 44, dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Kim Hiền vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả nhờ những vai diễn tự nhiên, giàu cảm xúc trong các bộ phim như Mùi ngò gai, Hương phù sa, Dốc tình, Gia đình phép thuật hay Thiên mệnh anh hùng thời những năm 2000.

Hiện tại, cô đang chủ động mở ra hướng đi mới bằng cách xây dựng lại kênh YouTube cá nhân. Dù có nhiều năm kinh nghiệm làm nghệ thuật, Kim Hiền thừa nhận cảm thấy hồi hộp khi phải bắt đầu lại từ con số không. Cô chọn cách vừa học vừa làm, ghi lại những câu chuyện đời thường, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và cuộc sống tại Mỹ để kết nối với khán giả một cách gần gũi hơn.

Việc lấn sân sang làm YouTuber của cô nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và bạn bè. Thay vì đóng khung trong hình ảnh diễn viên, Kim Hiền đang làm mới bản thân thông qua công việc sáng tạo. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh giản dị xoay quanh việc tập luyện, công việc và các khoảnh khắc bên con cái, tạo được nhiều thiện cảm với người theo dõi.

Sau tất cả, Kim Hiền dường như đã tìm thấy một định nghĩa khác về hạnh phúc: không nhất thiết phải là một cuộc hôn nhân trọn vẹn hay sự xuất hiện của người mới, mà là được sống đúng mong muốn, làm công việc yêu thích và có những người thân yêu bên cạnh.