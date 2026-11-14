Bảo Định gây sốt với loạt tâm sự 'mơ màng' sau khi tái hợp Phương Mỹ Chi tại Hà Nội

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Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 diễn ra tối 7/11 tại Hà Nội vừa qua đã tạo nên cơn sốt khi Bảo Định bất ngờ xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi. Điểm gây tò mò nhất là nam diễn viên hoàn toàn không có tên trong danh sách khách mời được công bố trước đó, khiến màn tái hợp của cặp đôi trở nên bùng nổ và bất ngờ hơn bao giờ hết.

Những khoảnh khắc 'phát đường' trên sân khấu

Sự hiện diện của Bảo Định không chỉ là khách mời mà anh còn trực tiếp tham gia vào hai tiết mục là Dắt Anh Chơi Hội và Liễu Yếu Đào Tơ. Đặc biệt, trong bài Liễu Yếu Đào Tơ, cặp đôi có hàng loạt tương tác thân mật, từ những ánh mắt tình tứ cho đến các cử chỉ gần gũi. Đỉnh điểm là sau tiết mục, trước sự hò reo cuồng nhiệt của người xem, Bảo Định đã tiến đến ôm Phương Mỹ Chi, khiến nữ ca sĩ không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Không dừng lại ở đó, màn tái hợp còn được đẩy lên cao trào với ca khúc Thiên Đường Với Người Thương. Một lần nữa, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hóa thân thành cô dâu, chú rể, đưa toàn bộ câu chuyện tình yêu từ MV lên sân khấu thực tế. Tiết mục này được đầu tư kỹ lưỡng theo màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ với đầy đủ chi tiết như thiệp cưới, sính lễ, quà cưới và thậm chí là những đoạn clip ghi lại cảnh đếm phong bì. Kết thúc màn trình diễn, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích lô đi vòng quanh khán đài để chào quan viên hai họ trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả.

Tâm sự 'như một giấc mơ' sau đêm diễn

Phải mất 5 ngày sau đêm diễn, Bảo Định mới chính thức đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu cùng Phương Mỹ Chi kèm theo những dòng tâm sự đầy cảm xúc. Nam diễn viên chia sẻ lại toàn bộ hành trình từ lúc xuất hiện bất ngờ, những màn biểu diễn chung cho đến lúc tái hiện hình ảnh cô dâu chú rể.

Bảo Định viết đầy lưu luyến: “Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức. Như một giấc mơ đẹp đến nỗi lưu luyến mãi không muốn thức dậy”. Anh cũng gửi gắm những lời chúc và lòng biết ơn đầy chất thơ: “Một lời cảm ơn gửi vào gió, một lời chúc gửi vào trăng và một lời hứa gửi vào những cơn mưa. Khi gió thổi đến sẽ là những thầm thì biết ơn, khi đêm sáng trăng thì sẽ thấy không còn sợ hãi và khi mưa đến sẽ giúp rửa trôi những muộn phiền”. Bài viết kết thúc bằng lời gửi gắm đến “q uý khán giả muôn nơi và những người thương” cùng biểu tượng hoa và trái tim vàng.

Sự kết nối từ MV đến đời thực

Thực ra, chemistry giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã được xây dựng khá bền vững từ trước. Cả hai từng gây chú ý khi kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương và sau đó tiếp tục tái hiện đám cưới trên sân khấu Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM hồi tháng 10.

Chính vì câu chuyện tình yêu mang đậm màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ của cặp đôi Chi - Định vốn đã nhận được nhiều sự quan tâm, nên màn tái hợp tại Hà Nội lần này không chỉ là điểm nhấn về âm nhạc mà còn mang lại nhiều khoảnh khắc thân mật, hài hước, khiến fan không khỏi kỳ vọng vào những màn kết hợp tiếp theo.