Hoa hậu, á hậu 'đổ bộ' concert Tinh hà say hi với loạt outfit cực cháy

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Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội trở nên nóng hơn bao giờ hết khi dàn hoa hậu, á hậu cùng hàng nghìn khán giả trẻ cùng tụ hội để cổ vũ concert 'Tinh hà say hi'. Các người đẹp đã có mặt từ rất sớm để giao lưu cùng người hâm mộ và chụp ảnh, hòa mình vào không khí sôi động trước giờ diễn.

Khi dàn mỹ nhân 'chơi lớn' với outfit

Đúng là đi xem concert nhưng hội chị em không hề bỏ qua cơ hội để khoe gu thời trang. Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với set đồ đậm chất Y2K gồm áo croptop dài tay ôm sát phối cùng chân váy mini cạp trễ họa tiết da báo. Để tăng thêm phần cá tính, cô nàng chọn điểm nhấn là chi tiết lông vũ màu tím đậm ở phần cổ áo và tay áo.

Trong khi đó, á hậu Châu Anh lại chọn phong cách nữ tính nhưng vẫn quyến rũ với chiếc đầm đen ngắn dáng xòe. Thiết kế cổ vuông nhún ngực của bộ váy giúp cô khéo léo tôn lên bờ vai trần. Còn á hậu Vân Nhi thì 'chơi chiêu' với váy ngắn ôm sát đính tua rua lông vũ, một lựa chọn táo bạo giúp tôn đôi chân thon thả dù thời tiết Hà Nội đang lạnh.

Đồng hành cùng ba mỹ nhân này còn có hai gương mặt trong top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, tất cả đều diện những trang phục trẻ trung để tiếp lửa cho các anh trai trên sân khấu.

Hội fan cứng và màn đầu tư thời trang 'đáng gờm'

Không chỉ các hoa hậu, khán giả đi xem concert lần này cũng đầu tư mạnh tay về khoản ăn mặc. Cặp bạn thân Hùng Dương và Thu Hương khiến nhiều người nể phục khi lên ý tưởng trang phục ngay sau khi đặt vé hơn một tháng trước. Cả hai lấy cảm hứng từ ca khúc 'Thiêu hoa dệt gấm' để phối đồ theo bảng màu thống nhất, với hy vọng nhóm nghệ sĩ sẽ nhận ra sự cổ vũ đặc biệt này ngay từ khán đài.

Vũ Trần Phương Anh đến từ Hải Phòng cũng là một điểm sáng với set đồ tone-sur-tone tím oải hương, bao gồm áo cổ yếm dáng ôm và chân váy mini. Sự kết hợp với một chiếc áo khoác lông màu trắng kem dáng ngắn tạo nên sự tương phản thời thượng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc uốn sóng nhẹ và son đỏ cam trẻ trung.

Một số bạn trẻ khác như Tô Thị Mai Hường và Phạm Thị Thu Hạnh còn chuẩn bị đồ từ tháng 9. Theo đúng dress code màu tím của chương trình, hai cô gái đã mất một tuần để tìm kiếm trang phục ưng ý nhất. Cả hai tự tin chấm cho mình điểm 10/10 và đã chi 1,8 triệu đồng cho vé hạng 2A trong ngày đầu tiên, đồng thời sẽ quay lại vào ngày tiếp theo với vé GA.

Sáng tạo không giới hạn theo phong cách Y2K và bụi bặm

Phong cách Y2K tiếp tục lên ngôi với sự xuất hiện của Ngọc Anh đến từ Bắc Từ Liêm. Cô nàng dành tới bốn tiếng để chuẩn bị từ trang điểm đến làm tóc. Bộ đồ của Ngọc Anh gồm áo cổ yếm nâu sẫm khoét sâu, đan dây trước ngực phối cùng quần short cạp trễ viền lông xù. Điểm nhấn là chiếc áo khoác lông nâu xám khoác hờ trên vai và kiểu tóc tết búi hai bên đầy cá tính.

Đoàn Mỹ Dung (Hoàng Mai) cũng không kém cạnh khi tự lên ý tưởng thiết kế và thuê người thực hiện bộ đồ theo đúng dress code màu tím. Cô mua vé GA 1B với mục tiêu chính là cổ vũ cho Dương Domic.

Nếu những outfit trên thiên về sự gợi cảm, thì Diệu Thúy (Đống Đa) lại chọn hướng đi bụi bặm. Cô diện áo sơ mi rộng màu hồng phối cùng áo thun đen và quần jeans ống rộng rách tua rua. Đôi bốt da lộn cao cổ màu nâu be kết hợp với khăn trùm đầu họa tiết hồng trắng, khuyên môi và phụ kiện đính đá tạo nên một tổng thể cực kỳ phá cách.

Cuối cùng là nhóm bạn của Phượng Min với phong cách vừa ngọt ngào vừa cá tính. Cả ba cô gái chọn tông đen làm chủ đạo cho các thiết kế áo ngắn, chân váy và quần short, nhấn nhá thêm bằng ren, bèo nhún, họa tiết kẻ caro cùng những chiếc nơ ruy băng điệu đà.

Đi xem concert mà diện đồ thế này thì đúng là 'out trình' rồi, các bạn thấy bộ nào là cháy nhất?