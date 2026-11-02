NSND Quốc Anh hé lộ cuộc sống hưu trí: lương 10,5 triệu, ở chung cư 150m2 và triết lý 'buông bỏ'

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NSND Quốc Anh chính thức nghỉ hưu từ tháng 8/2022 sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật truyền thống và giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Nam nghệ sĩ hiện tận hưởng những ngày tháng thong dong, gạt bỏ mọi muộn phiền để làm những điều mình thích.

Tài chính ổn định và căn hộ ngập tràn kỷ niệm

Hiện tại, mức lương hưu hàng tháng của NSND Quốc Anh là 10,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn có một khoản tiền tiết kiệm để dự phòng cho những lúc ốm đau. Dù tự nhận mình không phải là đại gia, nhưng nhờ sự tích góp bền bỉ suốt những năm tháng làm nghề, ông khẳng định tài chính hiện tại rất ổn định. Điều này giúp hai vợ chồng ông sống thoải mái mà không phải đối mặt với áp lực về "cơm áo gạo tiền".

Nam nghệ sĩ đang sinh sống cùng người vợ thứ hai trong một căn hộ chung cư rộng 150m2 tại Hà Nội. Đây là một không gian luôn tràn ngập ánh sáng và được bài trí gọn gàng. Căn nhà là nơi trưng bày những chiếc cúp, bức ảnh kỷ niệm hành trình làm nghề của ông. Một điểm đáng chú ý là các con riêng của vợ cũng ở cùng tòa nhà, nên gia đình thường xuyên có những buổi quây quần, sum họp.

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ diễn

Khi mới rời khỏi ghế quản lý, NSND Quốc Anh thừa nhận bản thân có chút chếnh choáng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thích nghi và coi đây là cơ hội để làm nghệ thuật một cách chủ động hơn. Với ông, nghiệp chèo đã ngấm vào máu, nên chừng nào còn sức khỏe, ông vẫn sẽ tiếp tục diễn. Tình yêu với những giá trị truyền thống như giếng nước, mái đình, cây đa, bờ tre, bụi chuối từ quê nhà chính là động lực lớn nhất của ông.

Ở giai đoạn xế chiều, nam nghệ sĩ trở nên khắt khe hơn trong việc chọn kịch bản. Đáng quý hơn, ông sẵn sàng diễn quảng bá nghệ thuật truyền thống mà không nhận cát-sê, hoặc chỉ nhận một khoản nhỏ chi phí xăng xe đi lại. Niềm vui lớn nhất của ông lúc này là việc truyền lửa cho thế hệ trẻ và nỗ lực lưu giữ những giá trị chèo cổ nguyên bản.

Điểm tựa từ gia đình và triết lý sống an nhiên

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 thập kỷ với người vợ kém tuổi là điểm tựa vững chắc nhất cho NSND Quốc Anh sau những sóng gió quá khứ. Ông dành nhiều sự trân trọng cho bạn đời, mô tả bà là người phụ nữ thật thà, đảm đang, luôn thấu hiểu và sẻ chia. Dù không có con ruột do sự cố sức khỏe thời trẻ, nhưng ông coi con riêng của vợ như con đẻ, dành trọn tình yêu thương và sự bao bọc cho các con.

Khi rũ bỏ ánh đèn sân khấu để trở về với đời thường, NSND Quốc Anh có những sở thích rất giản dị. Ông đặc biệt thích món đậu phụ luộc chấm muối và rau xanh. Để giữ gìn sức khỏe, ông thường xuyên đi bộ tập thể dục và đi câu cá vào những lúc rảnh rỗi.

Những ám ảnh về cái đói, cái nghèo thời mới vào nghề hay những biến cố riêng tư giờ đây đã lùi xa. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ chọn cách buông bỏ và giữ tâm thế an nhiên. Ông quan niệm rằng điều gì vui vẻ, hạnh phúc thì nên giữ lại, còn những điều lăn tăn, muộn phiền thì cứ bỏ ra khỏi đầu. Theo ông, chỉ cần sống đúng và tử tế thì lòng tự khắc sẽ nhẹ nhõm và bình yên.

Đúng là kiểu hưu trí trong mơ, vừa có tiền, có nhà rộng lại vừa được làm điều mình yêu, còn gì tuyệt hơn?