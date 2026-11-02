Ngọc Sơn làm trưởng ban giám khảo Miss Asian 2026, 'chốt' vương miện cho Hoàng Phương Anh

Giải trí

Ca sĩ Ngọc Sơn vừa đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo tại chung kết Miss Asian 2026. Đồng hành cùng anh trên ghế nóng là Ngọc Hân. Đây là mùa thứ năm cuộc thi do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, diễn ra trong khuôn khổ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Nam ca sĩ đã đồng hành cùng cuộc thi nhiều mùa, cả ở vai trò giám khảo lẫn nghệ sĩ trình diễn. Anh cho biết chấm thí sinh theo bốn tiêu chí. Nam ca sĩ đánh giá những sân chơi này giúp khẳng định vị thế phụ nữ trong thời kỳ hội nhập và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Trong đêm chung kết, top 20 nữ doanh nhân đã trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội. Ở phần ứng xử, các thí sinh trong top chung cuộc cùng trả lời một câu hỏi về việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội nếu đăng quang.

Kết quả, vương miện Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh đến từ TP HCM. Cô nàng còn 'ẵm' thêm hai giải phụ là "Người đẹp tài năng" và "Người đẹp được yêu thích nhất". Hai vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt gọi tên Nguyễn Thị Thu Hằng và Hà Nhã Uyên, cả hai đều đến từ Hà Nội.

Không chỉ chấm thi, Ngọc Sơn còn hâm nóng khán phòng bằng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi cùng những màn vũ đạo máu lửa. Đêm chung kết còn có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh với ca khúc Ôm em được không.