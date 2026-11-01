Bích Phương chốt hạ 'đánh dấu chủ quyền' với Tăng Duy Tân đúng dịp Halloween

Giải trí

Đúng là không gì bằng một bộ ảnh cosplay để công khai tình cảm. Trong khi dàn sao Việt thi nhau biến hình ma mị hay hóa thân thành các nhân vật hoạt hình dịp Halloween, hội bạn của Quỳnh Anh Shyn lại chọn cách 'chiếm sóng' bằng thế giới Mario đầy màu sắc. Điều đáng nói là tâm điểm của cả bộ ảnh không nằm ở concept mà chính là màn xuất hiện đầy tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân.

Màn 'đánh dấu chủ quyền' ngọt ngào

Trong bộ ảnh, Bích Phương vào vai Princess Peach còn Tăng Duy Tân hóa thân thành Mario. Cả hai đứng cạnh nhau với những cử chỉ thân thiết, khiến dân tình không khỏi phát sốt. Với một nữ ca sĩ vốn nổi tiếng kín tiếng, thường xuyên ngại ngùng mỗi khi bị 'khui' chuyện tình cảm, thì việc thoải mái xuất hiện cùng bạn trai kém 6 tuổi lần này chẳng khác nào một lời xác nhận ngầm đầy ngọt ngào.

Không chỉ có hai nhân vật chính, dàn cast trong bộ ảnh Mario lần này cũng cực kỳ đình đám. Nam Phùng đóng vai Luigi, Quỳnh Anh Shyn là Princess Daisy, Vũ Thảo My hóa thân thành Rosalina, trong khi Mỹ Mỹ là Pauline. Các vị trí còn lại được đảm nhận bởi Orange (Toad), Saabirose (Toadette), Liu Grace (Wario) và Minh Lai (Waluigi). Tất cả tạo nên một khung hình rực rỡ, nhưng rõ ràng 'chemistry' của cặp đôi chính vẫn là thứ hút view nhất.

Hành trình từ 'tin đồn' đến giải Best OTP

Thực ra, chuyện Bích Phương và Tăng Duy Tân hẹn hò không phải là tin mới mẻ mà đã râm ran từ đầu năm 2024. Netizen vốn là những 'thám tử' chính hiệu khi soi ra hàng loạt chi tiết trùng hợp: từ việc diện đồ đôi, lịch trình di chuyển cứ gọi là sát nút cho đến việc xuất hiện tại những nơi được cho là quê nhà của đối phương. Thậm chí, những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn thân cũng khiến dân mạng không ngừng bàn tán.

Đỉnh điểm của sự ủng hộ là khi cặp đôi được khán giả bình chọn cho giải Best OTP tại concert Em Xinh Say Hi. Không chỉ fan, mà ngay cả các nghệ sĩ trong chương trình cũng nhiệt tình đẩy thuyền, khiến mối quan hệ này trở thành một trong những chủ đề hot nhất thời gian qua. Trong khi Tăng Duy Tân nhiều lần có những động thái được cho là phát tín hiệu về mối quan hệ, Bích Phương lại chọn cách phản ứng kiểu hài hước và hơi ngượng ngùng để đối phó với các câu trêu chọc.

Quan điểm về chuyện công khai của Bích Phương

Khi được hỏi trực tiếp về mối quan hệ với Tăng Duy Tân, đặc biệt là về giải OTP, Bích Phương từng chia sẻ một quan điểm khá thú vị. Nữ ca sĩ cho biết mình là người hay ngại chứ không phải muốn giấu diếm. Cô không phủ nhận chuyện tình cảm nhưng cũng không muốn đưa ra một thông điệp chính thức hay tự kể chi tiết về tình trạng quan hệ của mình. Theo Bích Phương, ai biết thì cứ biết, cô sẽ không nói dối nhưng cũng sẽ không chủ động công khai rầm rộ.

Những 'manh mối' thân thiết khó chối từ

Trước màn cosplay Halloween, cặp đôi đã nhiều lần khiến dân tình nghi ngờ về mức độ thân thiết. Một lần, hình ảnh Bích Phương diện trang phục sáng màu, đứng sát bên Tăng Duy Tân trong một không gian được trang trí như buổi tiệc được lan truyền. Vì xuất hiện cùng một nhóm người, nhiều người đoán rằng nữ ca sĩ đã về ra mắt gia đình và người thân của nam ca sĩ.

Gần đây nhất, khi cùng góp mặt trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, cả hai tiếp tục khiến khán giả 'quắn quéo' bởi những màn tương tác tự nhiên và ngọt ngào. Việc không ngần ngại bênh vực và quan tâm nhau ngay trên sóng truyền hình đã khiến Trấn Thành phải thốt lên câu cảm thán hài hước: "Bây giờ tôi đã hiểu người ta nhìn tôi và Hari Won kiểu gì rồi". Câu nói khiến dàn nghệ sĩ bật cười, cho thấy sức hút của cặp đôi ngay cả với những người trực tiếp chứng kiến.

Phen này thì chắc là không cần 'đẩy thuyền' nữa vì chính chủ đã tự chèo rồi, liệu chúng ta có nên chuẩn bị tinh thần cho một đám cưới sắp tới không nhỉ?