Đội quân 'nhí' nhà sao Việt đổ bộ Halloween: từ Joker ma mị đến Elsa ngọt ngào

Giải trí

Halloween năm nay chứng kiến màn 'đổ bộ' cực cháy từ dàn quý tử nhà sao Việt với đủ mọi phong cách từ rùng rợn đến ngọt ngào.

Khi bố mẹ 'cháy' cùng con

Bé Polo đã chốt tạo hình Joker từ một tháng trước và yêu cầu bố chuẩn bị riêng trang phục. Để an toàn cho da con, nam ca sĩ đã mua sẵn bộ trang điểm cho trẻ em từ chuyến đi Mỹ. Hai bố con phải thức dậy từ 6h30 sáng để hoàn thiện diện mạo với vest tím, ghi lê xanh lá, tóc vuốt gọn cùng gương mặt trắng bệch và nụ cười đỏ đặc trưng, tạo nên vẻ ngoài vừa ma mị vừa đáng yêu.

Ca sĩ Pha Lê cũng không kém cạnh khi biến bé Ốc thành một xác ướp đúng nghĩa. Hai mẹ con dậy sớm, dùng hết ba cuộn giấy, một cuộn băng keo và 'hy sinh' cả một cây son để tạo những vệt máu giả rùng rợn. Trong khi đó, Lê Phương dù về nhà lúc 2h30 sáng nhưng vẫn thức đến 3h30 để chuẩn bị phụ kiện cho bé Bông hóa thân thành Wednesday Addams. Độ nhập vai của bé Bông đạt điểm tuyệt đối khi nhất quyết không cười lúc chụp ảnh vì cho rằng nhân vật này không có biểu cảm vui vẻ.

Những màn hóa thân 'đốn tim' netizen

Nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng mang đến sự ngọt ngào với hai công chúa Elsa. Bé Winnie diện váy xanh trắng đặc trưng của Frozen, còn em Hannie lại chọn váy trắng bồng bềnh với tóc tết và nơ xinh xắn. Đặc biệt, bé Hannie còn gây sốt với loạt biểu cảm tinh nghịch trong bộ đồ Elsa 'biến tấu'.

Ở một thái cực khác, gia đình MC Liêu Hà Trinh biến thành biệt đội siêu anh hùng. Nữ MC quyến rũ trong hình ảnh Wonder Woman, ông xã Anh Khoa là Batman, còn bé Luka trở thành Captain America phiên bản nhí. Cường Đô La cũng đưa hai con đến trường với tạo hình độc đáo: bé Suchin hóa thân thành công chúa Leia trong Star Wars với váy trắng, còn bé Sutin lại chọn bộ đồ hình bóng ma.

Sáng tạo không giới hạn từ các 'fashionista nhí'

Con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng năm nay tự tay chọn nhân vật và tái hiện hoàn hảo hình ảnh ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Nhóc tì gây ấn tượng với áo khoác đen đính kim sa, mũ phớt, kính râm và găng tay lấp lánh. Trong khi đó, con gái diễn viên Trịnh Tú Trung lại chia làm hai phong cách: chị gái ma mị với váy đen kiểu Wednesday Addams, còn em gái lại dịu dàng làm công chúa tóc mây Rapunzel với váy tím và vương miện.

Á hậu Dương Tú Anh và các con cũng khiến fan thích thú khi hóa thân thành các nhân vật trong 'Đi tìm Nemo'. Bé đầu lòng là cá hề Nemo màu cam, cô út là cá Dory xanh biếc, còn nàng hậu đóng vai cô bé Darla. Tương tự, ba nhóc tì nhà Vân Trang cũng gây chú ý với phong cách ma mị: cặp song sinh Quinanna và Quinita hóa thân thành Maleficent với váy đen và sừng, còn cậu út Quintin là ma cà rồng Dracula với áo choàng đen cổ đỏ.

Không thể không kể đến bé Lita (con Kha Ly và Thanh Duy) trong chiếc váy cam họa tiết bí ngô, dơi, mạng nhện kèm tai mèo đen. Thúy Diễm dù đang ở cữ nhưng vẫn không bỏ lỡ trend khi cùng con gái mới sinh tạo ảnh AI mừng Halloween. Tối 30/10, không khí lễ hội còn lan tỏa ra phố Tây Bùi Viện (TPHCM) với hàng nghìn người đổ về hóa trang ma quỷ rực rỡ sắc màu.

Nhìn dàn nhóc tì này, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không chỉ giống bố mẹ về ngoại hình mà còn giống cả độ chịu chơi luôn!