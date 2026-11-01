Cô Sao nhận 'mưa' lời khen tại Ca sĩ mặt nạ 2026

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Trấn Thành vừa dành những lời khen có cánh cho giọng ca bí ẩn Cô Sao tại show Ca sĩ mặt nạ 2026. Nam cố vấn đánh giá kỹ thuật hát của nhân vật này đạt trình độ "thượng thừa", điêu luyện nhưng không hề phô trương. Theo Trấn Thành, nền tảng kỹ thuật vững vàng và sự đào tạo bài bản đã giúp kiến thức thanh nhạc của Cô Sao trở thành bản năng, từ đó xử lý ca khúc một cách tự nhiên và tinh tế. Anh nói giọng hát này cho thấy quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Những màn trình diễn gây bão

Trong vòng hai lên sóng tối 31/10, Cô Sao cùng các giọng ca bí ẩn thuộc bảng B gồm Cậu Tư Lành, Mimibu, Rabibuum và Dol-la-la đã cùng tranh tài. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiết mục Phía bên kia thành phố do Phùng Tiến Minh sáng tác. Màn trình diễn của Cô Sao không chỉ hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng số mà còn nhận về hàng loạt bình luận tích cực từ người xem. Trước đó, ở vòng đầu của cuộc thi, cô cũng từng gây ấn tượng khi hát ca khúc Gã săn cá.

Ý kiến từ hội đồng chuyên môn và khán giả

Không chỉ Trấn Thành, khách mời Ali Hoàng Dương cũng bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng kiểm soát giọng hát của Cô Sao. Anh đặc biệt đánh giá cao những đoạn bỏ nhỏ, nhấn nhá cũng như cách xử lý các nốt cao điêu luyện, thậm chí còn phán đoán đây có thể là một diva của làng nhạc. Trong khi đó, Bích Phương lại cảm thấy khó đoán định danh tính vì người hát có sự biến hóa rõ rệt so với vòng chào sân.

Trên các nền tảng số, khán giả đưa ra nhiều dự đoán về danh tính của Cô Sao, có thể là Hương Tràm hoặc Võ Hạ Trâm. Khán giả cũng bày tỏ sự mong đợi được thấy ứng viên này lột xác về phong cách và thử sức với nhiều thể loại nhạc đa dạng hơn trong tương lai.

Kết quả vòng đấu và bối cảnh cuộc thi

Tại vòng đấu này, Cô Sao xếp vị trí thứ hai, đứng sau Cậu Tư Lành. Tuy nhiên, dựa trên tổng điểm sau hai lượt thi, cô nằm trong nhóm an toàn và chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Ca sĩ mặt nạ là chương trình mua bản quyền từ King of Mask Singer của Hàn Quốc, nơi các người chơi giấu mình sau mascot để tạo sự tò mò. Họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại và buộc phải tháo mặt nạ qua mỗi vòng biểu diễn và bình chọn. Mùa thứ ba khởi động từ đầu tháng 10 với các gương mặt như Báo Berry, Rabibuum, Heo Má Hồng, và đã có hai ca sĩ là Negav cùng Quân A.P phải dừng cuộc chơi sau năm tập.

Trước đó, hai mùa đầu tiên vào năm 2022 và 2023 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Hương Lan, Hà Trần, Ngọc Anh 3A, Uyên Linh, Thùy Chi, Myra Trần, Orange, Lâm Bảo Ngọc. Hai quán quân của những mùa trước lần lượt là Ngọc Mai (trong hình tượng O Sen) và Anh Tú (với hình ảnh Voi Bản Đôn).

Liệu dự đoán về một diva hay những cái tên như Hương Tràm, Võ Hạ Trâm có chính xác không nhỉ?