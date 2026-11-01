Giải mã sức hút của 'Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình': Từ bài hát 400 nghìn đồng đến hiện tượng 10 tỷ views

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Có những ca khúc cần nhiều năm để tìm được thời điểm tỏa sáng. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một ví dụ điển hình khi mất gần ba năm mới trở thành hiện tượng quốc dân. Ra mắt năm 2023 trong album cùng tên và được ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện đầu tiên, ca khúc ban đầu không tạo được hiệu ứng rộng rãi. Phải mất hơn hai năm, bài hát mới thực sự chạm đến công chúng khi xuất hiện trong chuỗi sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại lễ A50 và A80 vào năm 2025.

Bước ngoặt thực sự đến từ sự cộng hưởng giữa âm nhạc và xu hướng mạng xã hội. Một bản remix được giới trẻ yêu thích, kết hợp với các nội dung hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025 đã đưa bài hát lan tỏa mạnh mẽ. Sau đó, ca khúc được chọn trình diễn tại Đại lễ A50, và phiên bản do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn leo thẳng lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam, biến giai điệu này thành thứ mà hàng triệu người thuộc lòng.

Nếu nhìn vào những con số, độ phủ của bài hát thực sự gây choáng ngợp. Trên các nền tảng TikTok, Facebook, Reels và YouTube Shorts, ca khúc đã vượt mốc 10 tỷ lượt xem và tiếp cận. Điều này cực kỳ hiếm đối với một sáng tác chủ đề quê hương, đất nước. Đặc biệt, bản remix dài khoảng 45 giây của producer Đức Tư đã trở thành âm thanh thịnh hành trên TikTok, xuất hiện trong hàng triệu video từ hình ảnh chiến sĩ tập luyện, sinh viên check-in di tích lịch sử đến những khoảnh khắc đời thường đầy tự hào.

Sức hút của ca khúc nằm ở việc xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Trong khi những cựu chiến binh tìm thấy ký ức thời khói lửa, thì Gen Z lại tiếp cận lịch sử thông qua âm nhạc một cách gần gũi, không bị khô khan hay xa cách. Lòng yêu nước giờ đây không còn là khái niệm trừu tượng trong sách vở mà được cụ thể hóa qua một đoạn nhạc hay một video ngắn.

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, bài hát còn 'xâm nhập' sâu vào đời sống học đường năm 2025. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình xuất hiện dày đặc trong các tiết mục văn nghệ, hoạt động đồng diễn từ cấp tiểu học đến THPT. Thậm chí, một số địa phương như Hưng Yên, Đồng Nai và Quảng Ninh còn đưa ca khúc này vào đề thi Ngữ văn để học sinh bày tỏ suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Những khoảnh khắc cộng hưởng cảm xúc còn được đẩy lên cao tại các sân khấu lớn. Điển hình là concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim, nơi Tùng Dương trình diễn và khiến hơn 50.000 khán giả cùng hòa giọng. Sự phổ biến này giúp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, đồng thời cả anh và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đều được Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao giấy khen vì đóng góp lan tỏa tinh thần yêu nước.

Một điểm gây tò mò là câu chuyện về phí tác quyền. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng một bài hát tỷ views sẽ có giá 'cắt cổ', thực tế lại rất bình dân. Ca khúc được ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) quản lý. Với các sân khấu biểu diễn cơ bản, mức phí tác quyền chỉ khoảng 400.000 đồng cho mỗi lần diễn theo khung quy định.

Tất nhiên, mức phí này sẽ thay đổi tùy theo quy mô, địa điểm hoặc nếu chương trình có yếu tố thương mại, khai thác doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, Nguyễn Văn Chung từng công khai sẵn sàng cho phép sử dụng bài hát miễn phí trong nhiều trường hợp. Anh đồng ý khi nhận được lời xin phép từ ca sĩ, thiếu nhi, câu lạc bộ hay các đơn vị thuộc Bộ, Ban, Ngành với mục đích văn hóa, cộng đồng và giáo dục. Với nam nhạc sĩ, sự tôn trọng dành cho người sáng tác thông qua một lời xin phép tử tế quan trọng hơn nhiều so với số tiền tác quyền.