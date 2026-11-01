Chủ tịch CLB Hà Nội hóa thân thành thần Anubis, Đỗ Mỹ Linh diện đầm peplum bí ẩn đón Halloween

Giải trí

Trong khi hội nghệ sĩ và người nổi tiếng Việt Nam đang thi nhau 'đọ' outfit Halloween, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bất ngờ gây sốt khi xuất hiện với diện mạo khác lạ hoàn toàn. Thay vì những bộ vest hay sơ mi lịch lãm thường thấy tại các sự kiện kinh doanh và thể thao, nam doanh nhân sinh năm 1995 chọn cho mình một phong cách bí ẩn và đậm chất thần thoại.

Cụ thể, Đỗ Vinh Quang đã hóa thân thành thần Anubis trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Bộ trang phục màu đen phối chi tiết ánh kim, kết hợp cùng chiếc mặt nạ đặc trưng và khăn trùm đầu khiến diện mạo của anh trở nên khó nhận ra. Để tăng độ 'chí chí', anh còn cầm theo cây gậy có biểu tượng Ankh - biểu tượng của sự sống trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Có thể thấy, màn hóa trang lần này được đầu tư cực kỳ cầu kỳ, tạo nên một hình ảnh trẻ trung và mới mẻ của vị Chủ tịch.

Cặp đôi đồng điệu tông đen đầy bí ẩn

Sánh đôi cùng chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng không hề kém cạnh với outfit tông đen đồng điệu. Nàng hậu sinh năm 1996 chọn một chiếc đầm quây dáng peplum, nhấn thêm điểm nhấn bằng vòng choker ren đính đá và một chiếc vương miện nhỏ. Lối trang điểm cùng phụ kiện tinh tế giúp Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sự nổi bật trong khung hình, dù theo đuổi phong cách bí ẩn cùng chồng. Đây là một sự thay đổi thú vị vì thường ngày cô vốn quen thuộc với những bộ váy dạ hội lộng lẫy tại các sự kiện giải trí.

Những khoảnh khắc 'xả vai' ngoài công việc

Thực chất, việc Đỗ Vinh Quang rũ bỏ hình ảnh nghiêm túc để trở nên thoải mái, vui vẻ bên bà xã đã diễn ra nhiều lần trong thời gian gần đây. Điển hình là tối 25/10, cặp đôi đã cùng nhau đi xem concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Thay vì phong cách chỉn chu, nam doanh nhân hào hứng hòa mình vào không khí đêm nhạc, trong khi Đỗ Mỹ Linh thoải mái hát theo và cổ vũ các tiết mục vì cô vốn yêu thích nhóm nhạc Hàn Quốc này từ thời còn đi học.

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, hai vợ chồng cũng thường xuyên có những màn tương tác cực kỳ hài hước. Cuối tháng 10/2026, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Đỗ Mỹ Linh đã rủ chồng quay video theo trào lưu để tặng anh một chiếc điện thoại mới. Sau đó, Đỗ Vinh Quang còn đăng ảnh bữa tối của hai người và hóm hỉnh gọi vợ là "nhà tài trợ". Những chi tiết nhỏ này cho thấy một khía cạnh gần gũi, dí dỏm của vị Chủ tịch khi ở bên gia đình.

Tổ ấm riêng và những cột mốc mới

Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào tháng 10/2022 và hiện đã có hai con. Con gái đầu lòng Tuệ An (Titi) chào đời tháng 7/2023, và đến cuối tháng 4/2026, gia đình đón thêm em bé thứ hai. Năm 2026 cũng là năm nhiều thay đổi với Đỗ Mỹ Linh khi cô vừa sinh con và chuyển về sống tại căn nhà riêng cao 6 tầng mang phong cách tân cổ điển, nằm sát nhà bố mẹ chồng tại Hà Nội sau gần 4 năm sống chung với đại gia đình.

Hiện tại, dù bận rộn với vai trò Phó Chủ tịch một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group, Đỗ Mỹ Linh vẫn ưu tiên thời gian cho con cái. Hai vợ chồng thường cùng nhau đưa đón con gái đi học và chơi đùa cùng con. Nàng hậu chia sẻ rằng ông xã có cách dạy con kết hợp hài hòa giữa sự nghiêm khắc và mềm mỏng.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang vẫn duy trì phong độ trong sự nghiệp quản lý. Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội từ năm 2020 khi mới 25 tuổi. Đặc biệt, vào tối 11/10, anh vừa được vinh danh là một trong 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Đúng là khi có 'nhà tài trợ' tâm lý thì Chủ tịch cũng hóa thành 'fan cứng' và 'thần thoại' một cách dễ dàng như vậy đó!