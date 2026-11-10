NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Từ căn nhà 10m2 đến cuộc hôn nhân gần 4 thập kỷ không tiếng cãi vã

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NSND Nguyễn Thị Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ cùng xuất hiện trong danh sách cựu học sinh tiêu biểu của trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Cả hai cùng sinh năm 1961, là bạn cùng khóa 2, niên khóa 1975–1978. Dù học chung khối nhưng thời phổ thông, hai người gần như không trò chuyện. Phải đến năm 1978, khi cùng trúng tuyển lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, họ mới thực sự quen biết nhau.

Khi đó mới 17 tuổi, vì đi học chung tuyến đường nên NSƯT Đỗ Kỷ thường đèo NSND Lan Hương đến nhà hát và cùng trở về. Tình cảm nảy nở từ tình bạn và quá trình làm việc chung, sau 9 năm gắn bó, cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 26/12/1987.

Những ngày tháng khó khăn

Sau đám cưới, cuộc sống của hai nghệ sĩ không hề trải hoa hồng. NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ vào tháng 2/2025 rằng vợ chồng ông từng sống cùng gia đình chồng trong căn nhà cấp phát chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông. Hoàn cảnh lúc đó rất ngặt nghèo khi cha ông qua đời năm 1980, mẹ bị tai biến, trong khi thu nhập từ nhà hát không đủ trang trải cho gia đình có con nhỏ.

Để mưu sinh, NSND Lan Hương phải nhận may vá thêm. NSƯT Đỗ Kỷ cũng không đứng ngoài cuộc khi mua máy vắt sổ để phụ vợ hoàn thiện quần áo và đơm cúc. Có những ngày, ông chỉ kiếm được 5.000 đồng từ việc đạp máy vắt sổ. Trong đó, 1.000 đồng được dùng mua một miếng sườn ninh lấy nước khuấy bột cho con, phần xương còn lại được tận dụng nấu canh ăn qua bữa.

Điều kiện sinh hoạt thời đó cực kỳ chật chội, các thành viên phải chia nhau từng góc nhỏ và có lúc phải hứng nước từ mái dột. Bên cạnh may vá, cả hai còn nhận lồng tiếng cho nhiều phim Việt Nam và phim nước ngoài để cải thiện kinh tế. Theo NSND Lan Hương chia sẻ vào tháng 7/2026, công việc lồng tiếng đã giúp gia đình khấm khá hơn và có điều kiện nuôi dạy con cái.

Sự nghiệp rực rỡ và danh hiệu song hành

Song song với những khó khăn đời thường, cả hai đều gặt hái thành công lớn trong nghệ thuật. NSND Lan Hương (hay còn gọi là Lan Hương Bông) là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Bắc. Năm 2001, bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore với vai diễn trong phim Mùa ổi. Đến tháng 5/2012, bà chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Khán giả nhớ đến bà nhiều nhất qua những vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và Bước chân vào đời. Đặc biệt, vai bà Phương khó tính trong Sống chung với mẹ chồng (2017) đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ.

Trong khi đó, NSƯT Đỗ Kỷ từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ 2001–2008 trước khi chuyển sang Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ông tham gia nhiều phim truyền hình như Người phán xử, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu. Một điều thú vị là vào ngày 27/5/2012, ông cũng được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Như vậy, cả hai vợ chồng đều nhận danh hiệu nghệ sĩ trong cùng một năm sau nhiều thập kỷ cống hiến.

Cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều

Hiện nay, hai nghệ sĩ sống trong căn nhà 4 tầng xây trên mảnh đất 29m² tại Hà Nội do ông bà ngoại để lại. Họ có hai con trai đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Dù lương hưu mỗi người chưa đến 10 triệu đồng/tháng, nhưng cả hai vẫn duy trì đam mê bằng cách đóng phim, lồng tiếng, dự sự kiện và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Điều đáng ngưỡng mộ nhất là sau 39 năm kết hôn, NSND Lan Hương tiết lộ vợ chồng bà chưa từng to tiếng với nhau. Mỗi khi có bất đồng, họ chọn cách nhường nhịn và chờ thời điểm thích hợp để giải quyết thay vì tranh cãi.