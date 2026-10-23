Tiết Cương thoải mái chuyện sinh con khi đã U60: Trời cho thì tôi lại đẻ nữa

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Khi được hỏi về chuyện có con muộn, diễn viên Tiết Cương chia sẻ quan điểm rất thoải mái: Còn chuyện con cái là trời cho, nếu trời cho thì tôi lại đẻ nữa, không thì thôi. Anh thừa nhận thời gian đầu sinh con có chút mệt mỏi nhưng hiện tại đã quen và tự tin vì có kinh nghiệm đầy mình nên mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Để cân bằng cuộc sống, vợ chồng anh chia nhau chăm sóc con: khi chồng đi làm thì vợ chăm và ngược lại.

Rời Sài Gòn về quê để con được hít thở không khí trong lành

Một quyết định lớn khác của nam diễn viên là rời bỏ Sài Gòn để về quê sinh sống. Theo Tiết Cương, thành phố hiện nay quá đông đúc và ô nhiễm, không còn là môi trường lý tưởng cho trẻ nhỏ. Anh muốn con trai mình được lớn lên trong không gian trong lành và thoải mái hơn.

Nam diễn viên đặc biệt hài lòng với khu nhà ở quê vì sự vắng vẻ, đường sá rộng rãi và ít xe cộ qua lại. Anh cho biết chiều đến trời mát và anh có thể cho con ra ngoài chơi.

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại Mỹ

Trong chuyến sang Mỹ, Tiết Cương đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với danh hài Thúy Nga. Hai người vốn là bạn học cùng lớp tại trường Sân khấu Điện ảnh dưới sự chủ nhiệm của NSƯT Minh Nhí. Thúy Nga đã trực tiếp đi đón bạn thân và chia sẻ rằng cả hai đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

Kỷ niệm thời sinh viên cũng được Thúy Nga nhắc lại một cách hài hước khi kể rằng ngày xưa Tiết Cương "ăn hiếp" cô rất nhiều. Cô nói miệng mình chanh chua vậy thôi chứ lòng hiền khô, và thời đi học cô rất hiền, ai muốn làm gì cô thì làm. Khi gặp lại, cả hai đã ôm chầm lấy nhau trong sự hồ hởi vì được tái ngộ ở nơi đất khách quê người.

Tiết Cương cũng gây cười khi chia sẻ về sự chuẩn bị trang phục cho chuyến đi. Vì nghe nói Mỹ lạnh nên anh đã mặc sẵn áo khoác, nhưng khi đến nơi thì thời tiết lại quá nóng khiến mồ hôi đổ ướt sũng. Trong cuộc trò chuyện, anh không quên khen Thúy Nga là hoa hậu quý bà.

Nỗi niềm kinh doanh của Thúy Nga

Sau cuộc gặp, Tiết Cương ngỏ ý muốn thăm cửa hàng của Thúy Nga. Dù ban đầu cô nói cửa hàng đang đóng cửa vì vắng khách, nhưng sau đó vẫn dẫn bạn đi xem. Thúy Nga cho biết cô ở Mỹ lâu rồi, nhưng ở lâu nhất là từ đợt Covid.

Cô chia sẻ khu phố yêu cầu đóng tiền làm cổng chắn vì có nhiều người vô gia cư đến ngủ. Tuy nhiên, chiếc cổng này vô tình trở thành rào cản khiến khách hàng cảm thấy bất tiện hoặc tưởng cửa hàng đóng cửa nên không vào mua. Điều này khiến việc kinh doanh của cô gặp nhiều trở ngại và lượng khách giảm đi đáng kể.