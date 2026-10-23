Liên Bỉnh Phát: Từ chàng bồi bàn bị chê giọng nói đến Thị đế đầu tiên của Việt Nam

Giải trí

Liên Bỉnh Phát vừa tạo nên lịch sử khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. Đây là lần đầu tiên một diễn viên Việt Nam đạt được danh hiệu Thị đế tại giải thưởng này, đồng thời anh cũng là diễn viên nước ngoài duy nhất chiến thắng hạng mục này trong suốt 60 năm lịch sử của giải.

Chiến thắng này đến từ vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong bộ phim truyền hình Bác Sĩ Tha Hương (The Outlaw Doctor) ra mắt năm 2025. Trong phim, anh vào vai một thầy thuốc phải đối mặt với vô vàn khó khăn nơi đất khách, một nhân vật đầy giằng xé nhưng cũng tràn đầy lòng trắc ẩn.

Truyền thông quốc tế trầm trồ

Ngay sau khi Liên Bỉnh Phát đăng quang, các trang báo lớn tại Đài Loan và Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin với những lời khen "có cánh". Tờ China Times đánh giá cao khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và chiều sâu cảm xúc của anh, đồng thời ví anh với Lương Triều Vỹ.

Elle Taiwan cũng không tiếc lời ca ngợi anh. Hình ảnh anh nâng cao chiếc cúp Kim Chung đã phủ sóng dày đặc trên khắp các mặt báo và mạng xã hội xứ Trung.

Hành trình từ chàng sinh viên làm thêm đến ngôi sao điện ảnh

Khán giả ưu ái gọi Liên Bỉnh Phát là mầm non giải trí. Sự đối lập thú vị giữa hình tượng lạnh lùng trên phim và sự chân thành, đôi lúc hơi ngơ ngác ngoài đời đã khiến anh chiếm trọn cảm tình của khán giả khi tham gia Running Man Vietnam. Anh là một trong hai thành viên, cùng với Lan Ngọc, góp mặt xuyên suốt cả bốn mùa của chương trình này.

Nhưng trước khi bước chân vào showbiz, cuộc sống của chàng trai sinh năm 1990 tại Kiên Giang (nay là An Giang) từng rất vất vả. Khi theo học ngành Du lịch tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM, anh phải làm đủ mọi nghề để trang trải: từ phục vụ quán cà phê, làm việc tại nhà hàng, giao hàng cho đến múa khánh tiết tại các đám cưới.

Thời điểm đó, việc kiếm sống là ưu tiên hàng đầu, còn nghệ thuật vẫn là điều gì đó rất xa vời. Để tích lũy kinh nghiệm sống và rèn luyện kỹ năng giao tiếp còn yếu, Liên Bỉnh Phát đã thử sức làm MC cho các hội chợ và sự kiện tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Cuộc chiến với rào cản giọng nói và bước ngoặt Song Lang

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Liên Bỉnh Phát từng đối mặt chính là giọng nói. Anh thừa nhận trước khi nổi tiếng, giọng nói của mình rất cao và thường xuyên bị mọi người chê bai, góp ý. Ý thức được điều này, anh đã nỗ lực tập luyện bền bỉ để sở hữu chất giọng trầm ấm, dễ nghe như hiện tại, vì anh tin rằng chất giọng này dễ tạo sự đồng cảm và phù hợp với ngoại hình của mình.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2018, khi ở tuổi 26, anh nhận vai Dũng "Thiên Lôi" trong phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay, yêu cầu anh vào vai một gã đòi nợ thuê lạnh lùng nhưng tâm hồn đầy tổn thương.

Vì không trải qua đào tạo chuyên nghiệp, Liên Bỉnh Phát đã phải đối mặt với thử thách cực lớn khi lần đầu đóng chính trong một bộ phim nặng về tâm lý. Tuy nhiên, chính sự tiết chế trong diễn xuất kết hợp với ánh mắt giàu cảm xúc và vẻ ngoài thô mộc đã giúp anh tạo nên một dấu ấn riêng biệt, đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ sau này.