Con trai Đan Trường 9 tuổi đã làm chủ 3 doanh nghiệp, visual 'copy-paste' bố

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Đan Trường vừa khiến cư dân mạng rần rần khi đăng tải bộ ảnh cùng con trai Mathis Thiên Từ nhân ngày 20/10. Ở tuổi lên chín, cậu bé sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, điển trai với đôi mắt sâu và nụ cười đẹp, khiến nhiều người khẳng định Thiên Từ chính là bản sao hoàn hảo của bố. Thậm chí, một số người khen cậu bé có thể sẽ điển trai hơn bố khi trưởng thành.

Visual lai Tây đầy cuốn hút

Chính Đan Trường từng tiết lộ con trai không quá giống mình ở thời điểm hiện tại, nhưng lại là bản sao của anh thuở nhỏ. Sự tương đồng này từ khuôn mặt đến các đường nét tự nhiên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Để giải mã cho visual này, nam ca sĩ tiết lộ bố ruột của anh là người lai Pháp. Chính vì thế, Đan Trường được thừa hưởng một phần nét lai từ gia đình, dù anh hài hước tự nhận mình chỉ có khoảng 30% nét lai đó. Theo anh, diện mạo hiện tại đã thay đổi nhiều so với lúc nhỏ, điều này khiến việc Thiên Từ giống bố thời bé trở thành chi tiết thú vị thu hút sự quan tâm của fan.

CEO nhí với hệ sinh thái 3 công ty

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Mathis Thiên Từ còn có 3 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây là định hướng kinh doanh từ sớm mà gia đình dành cho cậu bé sinh năm 2017 này.

Đầu tiên là thương hiệu Bé Mathis, chuyên kinh doanh nước hoa, giày dép và quần áo. Thương hiệu này được doanh nhân Thủy Tiên xây dựng cho con trai từ khi cậu bé mới hơn 2 tuổi. Bên cạnh đó, Thiên Từ còn quản lý hệ thống quán cà phê tại Mỹ và mô hình bánh ngọt mang tên Bon Beignet. Tính đến tháng 11/2025, hệ thống cà phê này đã có 3 cơ sở tại San Jose, bang California. Không dừng lại ở đó, gia đình cũng từng mở thêm một cửa hàng bánh ngọt tại Campuchia.

Học làm giàu từ những việc nhỏ nhất

Thay vì chỉ đứng tên trên giấy tờ, Mathis Thiên Từ được mẹ là doanh nhân Thủy Tiên hướng dẫn trải nghiệm thực tế để hiểu giá trị của sức lao động. Cậu bé được làm quen với những công việc thực tế tại quán như bưng bê, dọn dẹp, làm bánh và giao hàng.

Ngoài ra, Thiên Từ còn được tập đọc hóa đơn để làm quen với quy trình vận hành cửa hàng. Qua đó, cậu bé được làm quen với tinh thần trách nhiệm và giá trị của sức lao động.

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, vừa đẹp trai vừa có tư duy làm chủ từ bé thế này thì tương lai sẽ còn bùng nổ thế nào đây?