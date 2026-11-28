Đời sống

Nếu sau một buổi tập hì hục, phản xạ đầu tiên của bạn vào ngày hôm sau là nằm bẹp trên sofa vì tưởng đó là cách nghỉ ngơi tuyệt đối, thì có lẽ bạn nên thay đổi chiến thuật. Việc để cơ thể trì trệ hoàn toàn trong những ngày hồi phục thường phản tác dụng, khiến cơ bắp cảm thấy căng cứng, khớp bị đơ và tình trạng đau nhức kéo dài dai dẳng.

Giải pháp mà các chuyên gia fitness tin dùng là "active recovery" (phục hồi tích cực). Thay vì bất động, việc thực hiện các chuyển động nhẹ nhàng, cường độ thấp sẽ kích thích lưu thông máu, vận chuyển dưỡng chất đến các mô cơ đang tổn thương và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết rách siêu nhỏ.

Khi tập luyện cường độ cao, cơ bắp xuất hiện những vết rách siêu nhỏ và tích tụ các sản phẩm chuyển hóa gây viêm và đau nhức. Lúc này, vận động nhẹ đóng vai trò như một chiếc bơm tự nhiên, tăng cường dòng máu mang oxy và axit amin đến các mô mà không gây áp lực cho tim, đồng thời loại bỏ những chất gây khó chịu.

Một chuyến đi bộ thư giãn từ 20 đến 30 phút ngoài thiên nhiên hoặc quanh xóm là liều thuốc lý tưởng cho cơ thể mệt mỏi. Hoạt động này vừa giữ cho hệ cơ bắp linh hoạt, vừa giúp điều chỉnh cortisol (hormone căng thẳng), tạo cơ hội cho tinh thần được giải tỏa khỏi áp lực của những bài tập tạ nặng nề.

Ngoài ra, các bài tập vận động linh hoạt và Pilates trong ngày nghỉ sẽ tập trung mở rộng vùng hông, chậu và ngực — những nơi dễ bị cứng sau khi tập nặng. Kiểu tăng cường sức mạnh nhẹ nhàng này giúp cải thiện phạm vi chuyển động của khớp, giảm căng cơ và ngăn ngừa chấn thương trong tương lai, khiến bạn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm tức thì.

Điểm mấu chốt để active recovery thành công là giữ cường độ thật thấp để không kích hoạt cơ chế mệt mỏi. Mục tiêu không phải là đốt calo hay đổ mồ hôi, mà là cung cấp cho cơ thể chuyển động cần thiết để hồi phục một cách thoải mái nhất.

Vậy nên thay vì nằm im trên sofa, hãy thử xỏ giày vào đi dạo nhẹ nhàng xem sao.