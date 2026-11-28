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Để chuẩn bị cho vai diễn Rashta trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn, nữ diễn viên Lee Se Young đã trải qua một quá trình thay đổi ngoại hình đầy áp lực. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc ngày 26/11, cô tiết lộ mình phải đối mặt với thử thách lớn khi nhân vật Rashta trong nguyên tác webtoon vốn có vẻ đẹp cực kỳ nổi bật với những bộ váy cầu kỳ và màu sắc rực rỡ. Điều này khiến Lee Se Young cảm thấy cần phải xây dựng một diện mạo tương xứng khi chuyển thể lên màn ảnh.

Chiến dịch 'đánh bay' sắc tố da

Thay đổi đáng chú ý nhất chính là màu da. Để đạt được làn da sáng mịn như nhân vật, Lee Se Young đã thực hiện nhiều liệu trình laser toning. Chế độ bảo vệ da của cô cũng ở mức tối đa: nữ diễn viên luôn mang theo ô che nắng ngay cả khi trời không có nắng và duy trì thói quen thoa lại kem chống nắng mỗi giờ một lần. Cô thừa nhận mình không thể thoải mái chọn trang phục theo bảng màu cá nhân thường ngày vì Rashta cần mang lại cảm giác tươi sáng và nổi bật hơn hẳn.

Quản lý hình thể nghiêm ngặt chưa từng có

Không chỉ tập trung vào làn da, Lee Se Young còn thay đổi hoàn toàn chế độ tập luyện. Cô tập trung tăng cơ và giảm đáng kể lượng mỡ cơ thể với mục tiêu điều chỉnh phần thân trên, giúp lồng ngực trông nhỏ hơn để phù hợp với những bộ váy ôm sát. Các thiết kế váy cũng thường xuyên được chỉnh sửa để tôn lên đường nét cơ thể một cách tối đa. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô chưa từng quản lý hình thể kỹ lưỡng đến mức này trong sự nghiệp, kể cả khi đi dự các lễ trao giải lớn.

Một chi tiết đáng kinh ngạc là việc Lee Se Young đã giảm khoảng 8 kg sau thời gian tăng cân trong lúc nghỉ ngơi hậu dự án Motel California. Tất cả những nỗ lực từ việc chăm sóc da, tập luyện đến cân chỉnh trang phục đều nhằm mục đích đưa Rashta trở nên xinh đẹp đúng như những gì cô hình dung khi đọc nguyên tác.

Lý do đặc biệt khiến Lee Se Young vào showbiz từ năm 4 tuổi

Bên cạnh những nỗ lực cho vai diễn hiện tại, câu chuyện về nhan sắc thời thơ ấu của Lee Se Young cũng gây tò mò. Sinh năm 1992, cô bắt đầu làm quen với ống kính từ khi mới khoảng 4 tuổi. Lý do gia đình đưa cô vào showbiz bắt nguồn từ một nỗi lo khá đặc biệt: sợ con gái bị bắt cóc.

Theo chia sẻ của Lee Se Young, mẹ cô thời điểm đó vô cùng bất an trước tình trạng bắt cóc trẻ em tại Hàn Quốc. Vì cô bé có ngoại hình quá nổi bật, thường xuyên được người lạ chú ý và khen ngợi, gia đình lo ngại cô sẽ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Giải pháp của gia đình là đưa cô vào showbiz để gương mặt Lee Se Young được nhiều người biết đến. Như vậy, nếu chẳng may xảy ra sự cố, việc tìm kiếm và nhận diện cô bé sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Những bức ảnh thời thơ ấu với đôi mắt to, gương mặt thanh tú khiến cô thường được khán giả nhận xét trông như búp bê. Từ hình ảnh diễn viên nhí đáng yêu, Lee Se Young đã trưởng thành với diện mạo nữ tính và chuyên nghiệp như hiện nay.