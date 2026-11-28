Đời sống

Cảm giác thèm một món gì đó ngọt ngọt hoặc mằn mặn vào đêm khuya thường là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Những món như khoai tây chiên, sô-cô-la hay bánh quy có thể mang lại sự thỏa mãn tức thì, nhưng thực tế chúng lại nạp vào cơ thể một lượng calo dư thừa, gây khó khăn cho việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, việc ăn nhẹ vào buổi tối không phải là điều cấm kỵ, miễn là chúng ta biết chọn đúng món.

Thay vì để cơn đói làm gián đoạn giấc ngủ, bạn có thể chọn những thực phẩm giúp tăng cảm giác no, bảo vệ khối lượng cơ bắp và giữ cho lượng đường trong máu ổn định cho đến sáng. Dù không có loại thực phẩm nào có khả năng đốt mỡ thần kỳ trong khi ngủ, nhưng những sự kết hợp đúng đắn sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả nhất.

Ưu tiên protein để bảo vệ cơ bắp

Một trong những lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn đêm là sữa chua giàu protein, kết hợp cùng hạt chia hoặc hạt lanh. Protein đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ bắp suốt đêm, điều này trực tiếp giúp hệ trao đổi chất của cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, lượng chất xơ từ các loại hạt sẽ giúp ổn định đường huyết, từ đó dập tắt những cơn thèm ăn vặt không kiểm soát vào ban đêm.

Nếu bạn muốn một món gì đó nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến bụng cảm thấy no, phô mai cottage hoặc phô mai quark ăn kèm với các loại quả mọng tươi là một gợi ý tuyệt vời. Loại phô mai này chứa protein tiêu hóa chậm, có khả năng nuôi dưỡng và hỗ trợ phục hồi cơ bắp suốt cả đêm. Việc thêm các loại quả mọng không chỉ cung cấp chất xơ mà còn mang lại những chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà không gây áp lực lên cơ thể bởi lượng đường dư thừa.

Giải pháp nhanh gọn cho những đêm lười

Với những ai không muốn nhai quá nhiều vào lúc muộn, một loại đồ uống sẽ là giải pháp lý tưởng. Bạn có thể chuẩn bị một ly smoothie nhỏ bằng cách xay bột protein với sữa hoặc sữa đậu nành, kết hợp cùng các nguyên liệu giàu chất xơ. Cách này giúp cơ thể nhận đủ lượng protein cần thiết để phục hồi cơ bắp mà không gây cảm giác nặng nề, khó chịu cho dạ dày khi bạn ngả lưng đi ngủ.

Một lựa chọn cân bằng và ngon miệng khác là táo cắt lát ăn kèm với một thìa bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân. Sự kết hợp giữa chất xơ từ trái cây với chất béo tốt và protein từ các loại hạt giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết sụt giảm đột ngột, một nguyên nhân phổ biến khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Lựa chọn cuối cùng cho cơn đói bất chợt

Khi cần một giải pháp cứu cánh tức thì, một nắm nhỏ hạt hạnh nhân, óc chó hoặc hạt phỉ dùng kèm với một ly sữa hoặc sữa chua là lựa chọn không tồi. Các loại hạt cung cấp chất béo chất lượng cao, và khi đi cùng protein, chúng tạo nên một món ăn nhẹ đủ sức làm dịu cơn đói. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát định lượng, vì chỉ một phần nhỏ là đủ để xoa dịu dạ dày mà không gây ảnh hưởng đến cân nặng.