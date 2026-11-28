Giải trí

Tối 25/11, lễ trao giải điện ảnh Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 (Rồng Xanh) đã diễn ra tại KBS Hall, khu vực Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện năm nay do bộ đôi MC Lee Je Hoon và Han Ji Min dẫn dắt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp cả hai cùng đảm nhận vị trí này. Buổi lễ quy tụ dàn sao đình đám của điện ảnh xứ kim chi như Lee Min Ho, Shin Min Ah, Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon, Jeon Mi Do, từ những tên tuổi gạo cội đến các ngôi sao trẻ đang được săn đón.

Trong dàn mỹ nhân đổ bộ thảm đỏ, Moon Ga Young nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn với màn xuất hiện đẹp tựa nữ thần. Let's be honest, nhìn cái vibe này thì bảo cô nàng đẹp nhất Rồng Xanh 2026 cũng không hề ngoa chút nào.

Visual nổi bật trên thảm đỏ

Moon Ga Young chọn cho mình một chiếc váy dạ hội đen dáng quây, ôm sát cơ thể, giúp tôn lên triệt để vóc dáng thanh mảnh cùng bờ vai trần quyến rũ. Điểm nhấn của bộ váy nằm ở sự tối giản trong thiết kế, kết hợp với những lớp vải xếp nếp và phần tà dài buông mềm phía sau, tạo hiệu ứng thướt tha mỗi khi cô di chuyển.

Không cần đến những chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, tổng thể trang phục vẫn đủ sức giúp Moon Ga Young 'giật' hết spotlight. Vẻ đẹp của cô càng thêm hoàn hảo nhờ mái tóc đen dài buông tự nhiên, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt. Lối trang điểm trong trẻo không chỉ giữ được nét sang trọng mà còn tôn lên sự nữ tính. Với thần thái tự tin và phong thái nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối với vẻ 'slay' đúng chuẩn.

Bước tiến mới cùng vai diễn Jung Won

Tại Rồng Xanh 2026, Moon Ga Young góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Jung Won trong bộ phim điện ảnh Once We Were Us (Không Còn Chúng Ta). Cô cạnh tranh hạng mục này cùng những cái tên thực lực khác là Go Ah Sung (phim Pavane), Shin Min Ah (phim The Eyes), Lee Jung Eun (phim The Journey to Gyeongju) và Jeon Do Yeon (phim Possible Love).

Trong Once We Were Us, Moon Ga Young hóa thân thành Jung Won, một cô gái trẻ tình cờ gặp Eun Ho (do Koo Kyo Hwan thủ vai) trên chuyến xe buýt về quê. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng chia sẻ hoài bão rồi nảy sinh tình cảm. Dù từng có khoảng thời gian yêu nhau nồng nhiệt và tưởng chừng sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng cuối cùng họ lại chọn hai hướng đi khác biệt trước những áp lực và thực tế cuộc sống. Bộ phim là phiên bản làm lại từ tác phẩm Us and Them (2018) của đạo diễn Lưu Nhược Anh, khai thác câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối và cuộc hội ngộ của hai nhân vật sau 10 năm xa cách.

Với vai Jung Won, Moon Ga Young được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện tinh tế những chuyển biến tâm lý của nhân vật. Cô khắc họa thành công hình ảnh từ một cô gái trẻ đầy hy vọng khi mới yêu cho đến khi trở thành người phụ nữ trưởng thành, chật vật giữa lý tưởng và cơm áo gạo tiền. Không chỉ mang đến màu sắc ngọt ngào của tình yêu thanh xuân, cô còn lột tả được những tổn thương và cảm xúc phức tạp của một người từng đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu.

Thành tích ấn tượng sau 20 năm hoạt động

Sức hút của vai diễn Jung Won còn được minh chứng qua con số ấn tượng tại phòng vé. Once We Were Us ghi nhận khoảng 2,6 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, trở thành phim tình cảm lãng mạn có doanh thu phòng vé cao nhất kể từ Crazy Romance (2019).

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, việc nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon Film Awards là một bước tiến lớn đối với Moon Ga Young. Thực tế, đây không phải lần đầu cô được vinh danh cho vai diễn này. Trước đó, vào tháng 5 năm 2026, tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62, cô đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) với Once We Were Us. Chiến thắng này chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình thành công của Moon Ga Young từ một ngôi sao truyền hình sang diễn viên điện ảnh.