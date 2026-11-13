Nguyễn Phi Hùng cảnh báo: Danh tiếng không thay thế được kinh nghiệm khi làm kinh doanh

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Nghệ sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa có những chia sẻ thẳng thắn về những rủi ro mà người nổi tiếng thường gặp phải khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Theo anh, danh tiếng có thể giúp nghệ sĩ tiếp cận đối tác và thu hút khách hàng nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không thể thay thế được kiến thức thị trường cũng như khả năng quản lý thực tế.

Nguyễn Phi Hùng vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt qua các ca khúc như Dáng em, Tình đơn côi, Chân tình. Trước khi ca hát, anh từng là diễn viên múa. Trong sự nghiệp, anh không chỉ diễn và hát mà còn sáng tác, điển hình là ca khúc Nỗi lòng xa xứ năm 2008 dành cho những người lao động xa quê.

Khi 'hào quang' không thắng được giá thuê mặt bằng

Bên cạnh nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng mở rộng công việc sang lĩnh vực ẩm thực và thực phẩm, từ cửa hàng bánh mì, nhà hàng cho đến dinh dưỡng. Thay vì trực tiếp điều hành, anh chọn cách góp vốn và hợp tác với các đối tác. Cách làm này giúp anh có thêm nguồn thu nhập ngoài nghệ thuật và trải nghiệm mới, nhưng cũng đi kèm rủi ro khi phải đặt niềm tin hoàn toàn vào năng lực của đội ngũ quản lý.

Thực tế, nam ca sĩ từng đối mặt với những tình huống ngoài dự tính như biến động giá thuê, thay đổi mặt bằng và chuyển giao chủ đầu tư. Những sự cố này đã khiến hoạt động kinh doanh có lúc bị đình trệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư. Điều này cho thấy dù thành công trong nghệ thuật, một người vẫn có thể gặp khó khăn chồng chất khi làm kinh doanh nếu thiếu kinh nghiệm hoặc quá phụ thuộc vào đối tác.

Vì vậy, Nguyễn Phi Hùng chọn chiến thuật phát triển thận trọng, không chạy theo tốc độ mở rộng hay những cơ hội nhất thời. Anh quan niệm mỗi quyết định cần được nghiên cứu kỹ về khả năng vận hành và rủi ro. Phương châm của anh là giữ một thương hiệu "chậm nhưng chắc", tương tự như cách anh tích lũy tâm huyết trong công việc nghệ thuật.

Rủi ro từ vai trò đại sứ thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở việc góp vốn, Nguyễn Phi Hùng còn cảnh báo về việc nghệ sĩ nhận lời làm đại diện thương hiệu. Anh cho rằng người nổi tiếng tạo ra sức hút nhờ sự tin tưởng của khán giả, nhưng khi thương hiệu gặp sự cố, chính uy tín cá nhân của nghệ sĩ cũng bị kéo theo, dù họ không trực tiếp sản xuất hay điều hành doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm từng quảng bá thời trang, Nguyễn Phi Hùng khẳng định không nhận lời hợp tác đại trà. Anh dành thời gian tìm hiểu doanh nghiệp, theo dõi quá trình phát triển và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đồng ý. Anh nhấn mạnh mình phải có một hành trình theo dõi để đảm bảo chất lượng sản phẩm tương xứng thì mới dám đảm nhận vai trò đại sứ.

Đặc biệt trong mảng thực phẩm và dinh dưỡng, vì sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nên rủi ro càng cao. Dù quan tâm sát sao đến cơ sở sản xuất và đối tác, anh thừa nhận việc tìm hiểu vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro khi nghệ sĩ không trực tiếp giám sát mọi hoạt động kinh doanh.

Kinh doanh là nhánh phụ, nghệ thuật là đam mê chính

Đối với Nguyễn Phi Hùng, kinh doanh là quá trình học hỏi, nơi anh chấp nhận cả thành công lẫn thất bại để mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống chứ không nhằm mục đích chứng tỏ mình là một doanh nhân. Anh hiểu rằng hoạt động biểu diễn sẽ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, sức khỏe và thị hiếu, nên việc tìm thêm nguồn thu nhập là cách chuẩn bị cho tương lai.

Hiện tại, anh vẫn duy trì việc biểu diễn, sáng tác và tham gia các chương trình nghệ thuật. Anh xác định kinh doanh chỉ là một "nhánh phụ" để mở rộng tâm huyết, còn thời gian chính vẫn dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Những chia sẻ này của nam ca sĩ sẽ được phát sóng trong chương trình Đời nghệ sĩ vào lúc 19 giờ 30 ngày 14/11 trên VTV9.