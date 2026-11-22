Giải trí

Ở tuổi 93, nhạc sĩ Doãn Nho vẫn giữ cho mình một nhịp sống cực kỳ năng động. Cụ chia sẻ rằng mỗi ngày ông đều đi bộ một vòng quanh hồ gần nhà để rèn luyện sức khỏe. Với chu vi gần 2km, việc đi hết một vòng hồ đã trở thành thói quen bền bỉ suốt nhiều năm qua của ông, song hành cùng niềm đam mê sáng tác âm nhạc.

Khi nói về bí quyết sống khỏe, cha đẻ của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ nhấn mạnh vào một phương pháp dưỡng sinh đặc biệt, nơi sự trong sáng của cả tâm và thể được đặt lên hàng đầu. Với nhạc sĩ Doãn Nho, tâm và thể không tự nhiên mà có, mà mỗi người phải tự mình rèn luyện. Ông quan niệm rằng chỉ khi sống trong sáng và khắt khe với chính bản thân mình, con người mới có thể khỏe mạnh và đóng góp giá trị cho cuộc đời.

Theo ông, chìa khóa để sống lâu và khỏe mạnh nằm ở sự tự nhận thức về đúng sai, lối sống trung thực, không tham lam tiền bạc và tránh xa những điều xấu. Điều thú vị là nhạc sĩ cho rằng lối sống của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Khi người cha sống trong sáng và làm gương về nhân cách, các con sẽ nhận được những ảnh hưởng tích cực.

Thực tế, gia đình nhạc sĩ Doãn Nho có ba người con đều theo đuổi con đường âm nhạc. Con gái cả là Doãn Ánh Quyên, biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Con trai thứ hai là NSƯT, nhạc sĩ Doãn Nguyên, hiện là nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Con gái út Doãn Mai Hương hiện là giảng viên bộ môn Gõ giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ vui vẻ chia sẻ rằng ở tuổi này, ông không còn phải lo cho con mà chỉ cần sống vui tươi và chơi nhạc, trong khi các con là những người chăm lo cho ông.

Vẫn miệt mài sáng tác dù tuổi cao

Dù sức khỏe hiện tại không còn cho phép thực hiện những tác phẩm có quy mô lớn, nhạc sĩ Doãn Nho vẫn không ngừng sáng tác. Ông cho biết mình vẫn viết cả thanh nhạc lẫn khí nhạc, nhưng tập trung vào những tác phẩm quy mô nhỏ.

Một trong những dự án mới nhất của ông là ca khúc Rạng rỡ tương lai, viết về chủ đề kỷ nguyên vươn mình đang trong quá trình thành hình. Theo kế hoạch, tác phẩm này sẽ do các nghệ sĩ từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện. Điều này cho thấy tinh thần làm việc không mệt mỏi của một nghệ sĩ gạo cội.

Được vinh danh vì những cống hiến bền bỉ

Sáng 22 November 2026, Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho là một trong những gương mặt được vinh danh tại Lễ tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam. Đây là chương trình do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ từ 10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhằm tri ân những cống hiến xuyên suốt các thế hệ.

Tại buổi lễ, nhạc sĩ Doãn Nho đã có những phát biểu xúc động về vai trò của nghệ thuật. Ông ví văn hóa nghệ thuật như một mặt trận và những người làm nghề chính là những chiến sĩ trên mặt trận đó. Nhạc sĩ bày tỏ niềm tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ, mong muốn họ tiếp tục gìn giữ truyền thống, xứng đáng với cội nguồn dân tộc và có thể đạt được những thành tựu vượt qua cả thế hệ đi trước.

Sự kiện vinh danh này diễn ra trong không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24 November và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24 November 1946 - 24 November 2026). PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định việc xác định ngày 24 November hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chiến lược phát triển đất nước. Ông kỳ vọng sự ghi nhận và đầu tư đúng đối tượng sẽ tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ, đặc biệt là lực lượng sáng tác trẻ, để tạo ra những tác phẩm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.