Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026: Vừa giỏi tiếng Anh vừa biết hát quan họ

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Tối 22/10, chung kết Miss Charm Vietnam 2026 đã diễn ra tại Đồng Nai với sự tranh tài của 22 người đẹp. Vượt qua hàng loạt đối thủ, Nguyễn Ngọc Trà My, sinh năm 1996 đến từ TP.HCM, đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, trong khi Lê Trần Anh Thư và Nguyễn Khánh Linh lần lượt giữ vị trí Á hậu 3 và Á hậu 4.

Profile 'điểm 10' của tân Hoa hậu

Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, Nguyễn Ngọc Trà My đã là cái tên khiến dân tình chú ý nhờ ngoại hình sáng sân khấu, nền tảng học vấn tốt và khả năng giao tiếp tiếng Anh mượt mà. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77m và từng có thời gian du học tại Australia. Cô có kinh nghiệm làm MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô nàng còn từng tham gia The TVFace (Gương mặt truyền hình) vào năm 2025. Hiện tại, Trà My đang điều hành một công ty truyền thông và tiếp tục nâng cấp học vấn với chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Edgewood (Mỹ).

Màn ứng xử gây bất ngờ bằng tiếng hát

Trong đêm chung kết, Trà My đã lần lượt chinh phục ban giám khảo qua nhiều vòng thi để lọt vào top 5 xuất sắc nhất. Tại phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi về việc sẽ giới thiệu điều gì về dân ca quan họ Bắc Ninh nếu trở thành đại sứ du lịch.

Thay vì chỉ trả lời bằng lời nói, Trà My đã tự tin trả lời song ngữ và trực tiếp thể hiện một đoạn hát quan họ ngay trên sân khấu. Pha 'xử lý' này không chỉ cho thấy khả năng giao tiếp mà còn chứng minh sự am hiểu và tâm huyết của cô trong việc quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới. Chính sự tự tin này đã đưa cô đến với vương miện Miss Charm Vietnam 2026.

Những điểm nhấn gây tranh cãi và ấn tượng tại đêm chung kết

Để tìm ra người chiến thắng, 22 thí sinh đã phải trải qua ba phần thi chính: trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, áo tắm và trang phục dạ hội. Trong đó, phần thi áo tắm là tâm điểm của những cuộc tranh luận vì cách dàn dựng mang đậm phong cách trình diễn nội y. Các cô gái xuất hiện trong trang phục hai mảnh kết hợp với những đôi cánh thiên thần cỡ lớn, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến sàn diễn Victoria's Secret.

Bên cạnh đó, phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc là điểm nhấn của chương trình, với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam, kết hợp yếu tố hiện đại. Thiết kế chiến thắng được chọn để đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Đêm hội còn được khuấy động bởi tiết mục đồng diễn 'Nhà tôi có treo một lá cờ' của DTAP với sự góp mặt của top 22, cùng những màn trình diễn âm nhạc từ Ngân Hà, Thoại Nghi và Phương Vy.

Hành trình từ văn hóa đến vương miện quốc tế

Miss Charm Vietnam 2026 lần này đặc biệt khi lần đầu tổ chức theo hình thức tuyển chọn với chủ đề "Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa". Cuộc thi hướng tới tìm kiếm những người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, có tri thức và bản lĩnh để lan tỏa giá trị dân tộc.

Nhìn lại cuộc thi quốc tế Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) do người Việt sáng lập, chúng ta đã thấy những dấu ấn đáng nhớ. Năm 2023, đại diện Brazil đăng quang và Thanh Thanh Huyền của Việt Nam dừng chân ở top 20. Năm 2024, ngôi vị hoa hậu thuộc về đại diện Malaysia, còn Quỳnh Nga đại diện Việt Nam đạt Á hậu 2. Đến năm 2025, người đẹp Venezuela giành chiến thắng, trong khi Mai Ngô của Việt Nam dừng bước tại top 12. Giờ đây, Nguyễn Ngọc Trà My sẽ là người tiếp nối hành trình này tại Miss Charm 2026.