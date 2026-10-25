Khánh My 'đổ bộ' thảm đỏ Chị chị em em 3: Vừa xinh vừa chất sau cú hit 478 tỉ

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Khánh My vừa xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Chị chị em em 3 với một diện mạo cực kỳ rạng rỡ. Lần này, nữ diễn viên chọn cho mình bộ áo dài gấm tông màu trắng xám, không chỉ tôn lên sắc vóc quyến rũ mà còn mang đến cảm giác sang trọng. Để hoàn thiện set đồ, cô kết hợp thêm chiếc khăn choàng khoác lơi trên tay, găng tay trắng và một chiếc vòng cổ ngọc trai. Tổng thể outfit toát lên vẻ cổ điển, đúng chuẩn tinh thần của buổi lễ.

Khi được hỏi về phong cách này, Khánh My chia sẻ mình muốn hướng đến hình ảnh một quý cô hoài cổ và thanh lịch, nhằm hòa hợp với không gian thảm đỏ mang đậm màu sắc điện ảnh. Đồng hành cùng cô là nam diễn viên Steven Nguyễn trong bộ suit xám phong độ. Cặp đôi này nhanh chóng trở thành tâm điểm và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người xung quanh.

Tình đồng nghiệp 'keo lỳ' với Steven Nguyễn

Thực chất, Khánh My và Steven Nguyễn không phải lần đầu phối hợp mà từng đóng chung trong dự án điện ảnh Trại buôn người. Việc cô xuất hiện để ủng hộ Steven Nguyễn tại sự kiện lần này chính là minh chứng rõ nhất cho tình đồng nghiệp khăng khít của cả hai. Không chỉ đến chúc mừng, Khánh My còn dành những lời khen 'có cánh' cho tài năng cũng như sự nỗ lực của nam đồng nghiệp trong sản phẩm mới.

Nhắc về hành trình gắn bó từ phim trường, Khánh My thổ lộ rằng trong suốt quá trình làm việc hay những ngày cùng nhau đi cine-tour từ Bắc chí Nam để giao lưu với khán giả, Steven Nguyễn luôn là một diễn viên tử tế, chu đáo và chuyên nghiệp. Cô đánh giá cao việc anh biết lắng nghe và luôn quan tâm đến bạn diễn, điều này khiến cô cảm thấy rất an tâm và thoải mái khi làm việc cùng.

Cú lội ngược dòng với con số 478 tỉ đồng

Thời gian qua, Khánh My đã chính thức tái xuất màn ảnh rộng với vai Diễm My trong phim Trại buôn người. Bộ phim đánh trực diện vào vấn nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" và đã tạo nên một cơn sốt thực sự khi ra rạp. Tác phẩm này cán mốc doanh thu hơn 478 tỉ đồng, một con số gây choáng và được coi là cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp của nữ diễn viên 9X.

Chia sẻ về thành công rực rỡ này, Khánh My thừa nhận cô từng có những lo lắng nhất định vì đã hơn 8 năm mới trở lại với điện ảnh. Tuy nhiên, sự đón nhận và tình yêu thương quá lớn từ khán giả chính là phần thưởng vô giá đối với cô. Với Khánh My, thành tích này không đơn thuần là những con số doanh thu mà còn là động lực to lớn để cô tiếp tục cống hiến và thử sức với nhiều vai diễn đa dạng hơn trong các dự án sắp tới.

Góc nhìn về diễn xuất và cuộc sống hiện tại

Qua hành trình gắn bó với Trại buôn người, nữ diễn viên cho biết mình đã tích lũy được nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là học hỏi thêm về kỹ thuật diễn xuất. Cô tìm cách truyền tải cảm xúc đến khán giả một cách hiệu quả nhất mà không cần phải sử dụng quá nhiều lời thoại.

Thay vì tự đánh giá cao bản thân, Khánh My hy vọng khán giả sẽ là những người đưa ra nhận xét công tâm nhất về khả năng diễn xuất cũng như sự nghiệp của mình. Bên cạnh đam mê nghệ thuật, cô hiện đang tập trung phát triển công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc mẹ. Ngoài ra, cô cho biết việc tham gia các hoạt động cộng đồng chính là niềm vui trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại.