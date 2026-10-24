Từ bản hit 2 Phút Hơn khuấy đảo toàn cầu đến ngôi vị Á hậu: Hành trình 'đa nhiệm' của Pháo

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Hãy nói về 2 Phút Hơn - ca khúc không chỉ là hit trong nước mà còn là một 'cú nổ' thực sự trên bản đồ âm nhạc thế giới. Ra mắt cuối năm 2019, bài hát được Pháo sáng tác khi cô mới 17 tuổi. Thú thật là ban đầu bài này không gây tiếng vang lớn ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn nhờ những bản phối lại cực cuốn.

Đầu tiên, DJ Masew đã thổi một làn gió mới với bản phối future bass, mix giữa giai điệu điện tử hiện đại và màu sắc ma mị. Đến cuối năm 2020, phiên bản 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) đậm chất Vinahouse xuất hiện, và chính đây là 'chìa khóa' đưa bài hát tiếp cận khán giả quốc tế. Chúng ta đều biết sức mạnh của TikTok, và trào lưu nhảy lắc hông với nhân vật Zero Two chính là đòn bẩy khiến câu hát "Một hai ba, bốn ba hai một/ Hình như anh nói anh say rồi" viral rầm rộ từ TikTok, Instagram Reels cho đến Douyin của Trung Quốc.

Độ phủ sóng của bài hát này đúng là không đùa được. Tại Hàn Quốc, dân mạng từng xôn xao với video vận động viên bóng chuyền nhảy theo giai điệu này. Xịn hơn nữa là dàn sao hạng A như các thành viên BTS, nhóm aespa, Lisa (BLACKPINK), Trương Nghệ Hưng hay Lưu Vũ Ninh cũng từng sử dụng ca khúc làm nhạc nền hoặc quay video nhảy. Thậm chí, năm 2021, giai điệu của 2 Phút Hơn còn được vang lên trong giờ nghỉ của một trận đấu NBA giữa Utah Jazz và Memphis Grizzlies tại Mỹ. Đúng là một niềm tự hào cho nhạc Việt!

Nhìn vào những con số thì càng thấy choáng. Bản remix này từng leo lên Top 10 Global Viral Chart của Spotify, góp mặt trên World Digital Song Sales của Billboard và thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Shazam toàn cầu. Sức hút này cũng mở đường cho Pháo hợp tác với rapper Mỹ Tyga trong phiên bản quốc tế 2 Phút Hơn (Make It Hot) [KAIZ Remix] vào năm 2021, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng nước ngoài.

Nhắc một chút về Pháo cho những ai chưa biết, tên thật của cô là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Pháo bắt đầu gây chú ý khi tham gia King of Rap mùa đầu tiên năm 2020 lúc mới 17 tuổi. Với tư duy âm nhạc hiện đại và phong cách biểu diễn cá tính, cô đã giành danh hiệu Á quân, tạo bước đệm để từ một rapper underground bước ra ánh sáng. Những năm sau đó, Pháo không ngừng thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và xuất hiện trong hàng loạt show hot như Sao Nhập Ngũ, 2 ngày 1 đêm, Em Xinh Say Hi hay Running Man Vietnam.

Nhưng Pháo không chỉ muốn làm rapper. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, cô gây bất ngờ khi đóng vai nữ chính Nhật Hạ trong phim Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Việc đảm nhận một nhân vật có tâm lý phức tạp là một thử thách lớn so với thế mạnh âm nhạc, nhưng kết quả là bộ phim đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, giúp Pháo ghi điểm trong mắt khán giả yêu điện ảnh.

Chưa dừng lại, tháng 5 năm 2026, Pháo quyết định 'chơi lớn' khi đăng ký thi Miss Grand Vietnam 2026. Dù lọt vào Top 31 nhưng cuối tháng 6, cô chọn dừng cuộc chơi vì các bên không đạt được tiếng nói chung về điều kiện hợp tác. Thế nhưng, 'máu' chinh phục vẫn còn đó, cô tiếp tục tham gia Miss Universe Vietnam 2026. Lần này, hình ảnh của Pháo tại cuộc thi thu hút sự chú ý bởi khác biệt so với phong cách cá tính, có phần gai góc mà khán giả vốn quen thuộc trên sân khấu rap.

Kết quả cuối cùng là Pháo đã xuất sắc vào vòng chung kết và giành danh hiệu Á hậu 3. Hiện tại, cô vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cùng Top 5 và ấp ủ những dự án kết hợp giữa âm nhạc với các hoạt động cộng đồng. Từ một cô bé 17 tuổi viết hit đến một Á hậu, Pháo đã đi một chặng đường dài với nhiều thử thách mới.

Liệu sắp tới chúng ta sẽ thấy một Á hậu biết rap hay một rapper thích đi thi hoa hậu nhiều hơn đây?