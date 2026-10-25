Mâm cơm nhà của Thủy Tiên và Công Vinh: Từ sườn kho đến chế độ ăn chay trường

Giải trí

Thủy Tiên và Công Vinh vốn là cặp đôi đình đám của showbiz Việt, luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng về cả sự nghiệp lẫn chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sau những ồn ào trong quá khứ, cả hai chọn cách kín tiếng hơn, ít lộ diện trước truyền thông và dành thời gian chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Từ thực đơn đậm chất cơm nhà đến chế độ ăn thanh đạm

Trong căn bếp của gia đình, nữ ca sĩ thường tự tay chuẩn bị những món ăn quen thuộc, gần gũi với hương vị bữa cơm Việt. Trước đây, thực đơn của Thủy Tiên rất đa dạng với những món như canh rau, sườn kho, bún riêu, cơm tấm hay bún chả giò. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, cô đặc biệt chú trọng lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và thậm chí tự trồng rau tại nhà.

Thời gian gần đây, Thủy Tiên đã chuyển sang chế độ ăn chay trường, khiến mâm cơm gia đình trở nên thanh đạm hơn hẳn. Các món ăn chính giờ đây là cháo trắng, rau củ xào, nấm và đậu hũ. Thậm chí, có những bữa ăn cực kỳ đơn giản chỉ gồm nước tương, chuối và dưa hấu.

Hiệu quả bất ngờ từ việc ăn chay trường

Quyết định ăn chay của Thủy Tiên xuất phát từ việc cơ địa cô không còn chịu được mùi tanh của thịt cá. Trước khi thay đổi chế độ ăn, nữ ca sĩ từng lo lắng về việc cơ thể bị thiếu chất, dẫn đến rụng tóc, da xấu đi hoặc móng tay yếu hơn. Thực tế, trước đó móng tay của cô vốn rất mỏng, dễ lột và dễ gãy như giấy.

Tuy nhiên, sau hơn một năm ăn chay trường, Thủy Tiên nhận thấy một kết quả trái ngược hoàn toàn với logic khoa học mà cô từng lo sợ. Cô chia sẻ rằng mình đã nuôi được một bộ móng tay dày và đẹp đến khó tin. Đối với nữ ca sĩ, việc ăn chay không phải để tỏ ra tốt lành hơn ai, mà đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn với cơ thể mình.

Lối sống hướng về sự an yên

Không chỉ Thủy Tiên, Công Vinh cũng thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Cựu cầu thủ không ngần ngại vào bếp phụ giúp vợ và cùng thưởng thức những món ăn giản dị. Sự gắn kết của hai vợ chồng được thể hiện qua những bữa cơm không cần mâm cao cỗ đầy nhưng vẫn đầy sự ấm cúng.

Hiện tại, Thủy Tiên dành phần lớn thời gian cho gia đình, tu tập và thực hiện các hoạt động cá nhân. Thay vì chạy theo các sự kiện giải trí, cô cùng chồng đi du lịch và hành hương để tận hưởng sự bình dị. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan niệm sống về nửa đời còn lại là muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời, lấy sự bình thường làm an yên và biết đủ để tìm thấy hạnh phúc.