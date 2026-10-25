Negav lộ diện là Gauci và dừng bước sớm tại Ca sĩ mặt nạ 2026

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Rapper Negav đã chính thức dừng chân tại chương trình Ca sĩ mặt nạ 2026 khi hóa thân thành mascot Gauci. Trong tập 4 lên sóng tối 24/10, năm giọng ca thuộc bảng A đã cùng tranh tài tại vòng hai. Kết quả là Gauci nhận được số điểm bình chọn thấp nhất từ phía khán giả, dẫn đến việc phải tháo mặt nạ và rời cuộc chơi sớm nhất.

Thú thật là màn lộ diện này không gây quá nhiều sốc cho cả ban cố vấn lẫn khán giả. Với những cử chỉ, điệu bộ và cách trò chuyện quá đỗi quen thuộc, nhiều người đã sớm đoán ra danh tính thật phía sau lớp mặt nạ Gauci chính là Negav - chàng quán quân của cuộc thi Anh trai say hi 2025.

Bước ra khỏi vùng an toàn của một rapper

Để đưa ra quyết định tham gia show, Negav chia sẻ anh từng cảm thấy tự ti về khả năng ca hát và không nghĩ mình có thể góp mặt trong các cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên, rapper xem đây là cơ hội để thử thách giới hạn của bản thân, vượt qua những e ngại để theo đuổi niềm đam mê. Việc chọn hình tượng Gauci giúp Negav tạm thời rũ bỏ hình ảnh rapper thường thấy để thử sức với những thể loại âm nhạc mới mẻ hơn.

Tại vòng thi, Negav đã chọn thể hiện ca khúc "Có hẹn với thanh xuân" với cách xử lý nhẹ nhàng. Nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn này đã được các cố vấn như Bích Phương, Đức Phúc và Hà Nhi ghi nhận, khi anh dũng cảm lựa chọn những bài hát đòi hỏi kỹ năng hát thay vì chỉ tập trung vào sở trường rap.

Những lời khuyên từ ban cố vấn

Trong phần chia sẻ, Negav bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Trấn Thành. Anh mong muốn học hỏi đàn anh ở khả năng không ngừng làm mới bản thân, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả và quyết tâm theo đuổi những mục tiêu lớn.

Đáp lại, Trấn Thành nhận xét Negav sở hữu bản năng nghệ sĩ, điều này thể hiện rõ qua cách ứng xử tự nhiên và tạo ra màu sắc khác biệt trên sân khấu. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, Trấn Thành khuyên đàn em cần tiếp tục trau dồi chuyên môn để biến những tố chất sẵn có thành kỹ năng vững vàng. Anh tin rằng quá trình rèn luyện nghiêm túc sẽ giúp Negav trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Về Ca sĩ mặt nạ 2026

Ca sĩ mặt nạ là phiên bản Việt của format The Masked Singer từ Hàn Quốc, ra mắt lần đầu vào năm 2022. Điểm đặc trưng của show là các nghệ sĩ sẽ ẩn danh và trình diễn qua nhiều vòng để khán giả bầu chọn. Hai mùa đầu tiên đã gây sốt với những cái tên như Hương Lan, Hà Trần, Ngọc Anh 3A, Uyên Linh, Thùy Chi, Myra Trần, Orange, Lâm Bảo Ngọc, với hai quán quân là Ngọc Mai (O Sen) và Anh Tú (Voi Bản Đôn).

Mùa thứ ba chính thức lên sóng từ ngày 4/10, mang đến dàn mascot ấn tượng bao gồm Báo Berry, Rabibuum, Cô Sao, Gauci, Mad Long, Dê Du Ký, Dol-la-la, Cậu Tư Lành và Mimibu.

Negav vốn được biết đến là một rapper với nhiều bản hit như Ngủ một mình, Chăm sóc em, Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội. Tại Anh trai say hi, anh cũng để lại dấu ấn qua các tiết mục cùng đồng đội như Ngân nga, Catch Me If You Can, Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Bounce và Đoạn kịch câm.