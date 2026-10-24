Ngọc Hân, Việt Anh ngồi 'ghế nóng' Hoa hậu Du lịch Việt Nam mùa kỷ niệm 20 năm

Giải trí

Họp báo khởi động mùa thi 2028 của Hoa hậu Du lịch Việt Nam diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên vươn mình. Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu 20 năm kể từ khi cuộc thi lần đầu ra mắt vào năm 2008.

Dàn giám khảo 'quyền lực' và áp lực ghế nóng

Hội đồng giám khảo mùa này do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, làm chủ tịch. Luật sư Nguyễn Chiến đảm nhận vai trò Phó trưởng Ban giám khảo kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Danh sách giám khảo còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh, MC Thảo Vân cùng một số chuyên gia.

NSƯT Việt Anh xuất hiện tại buổi họp báo cùng bạn gái Quỳnh Nga. Nam diễn viên thừa nhận cảm thấy áp lực khi ngồi vào vị trí giám khảo trong mùa giải kỷ niệm 20 năm. Anh cho rằng người đăng quang không đơn thuần chỉ cần đáp ứng các tiêu chí về nhan sắc mà còn phải gánh vác nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch đất nước. Vì thế, Việt Anh ưu tiên những gương mặt mới, có bản lĩnh và khả năng thể hiện cá tính riêng.

Với Ngọc Hân, cô không đặt mục tiêu tìm kiếm thí sinh đẹp nhất về ngoại hình. Thay vào đó, Hoa hậu Việt Nam 2010 chú trọng những người hội tụ đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực lan tỏa. Hiện tại, bên cạnh thời trang, Ngọc Hân còn tham gia giảng dạy đại học nên cô dự định tạo điều kiện cho sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động của cuộc thi.

Săn tìm 'đại sứ du lịch' thay vì chỉ là hoa hậu

Ban tổ chức định hướng tìm kiếm một gương mặt có khả năng đảm nhận vai trò "đại sứ du lịch". Điều này đồng nghĩa với việc ngoài ngoại hình và kỹ năng trình diễn, thí sinh sẽ bị "soi" kỹ về kiến thức điểm đến, di sản, lịch sử, ẩm thực, làng nghề và đời sống con người Việt Nam. Những yếu tố như khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, sáng tạo nội dung và hoạt động cộng đồng cũng được đặc biệt chú trọng.

Để hỗ trợ, Viện Phát triển Du lịch Châu Á sẽ đồng hành trong các hoạt động đào tạo. Tiến sĩ Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng, nhận định xu hướng du lịch hiện nay là khai thác chiều sâu văn hóa và câu chuyện bản địa. Do đó, thí sinh sẽ được trang bị kỹ năng truyền thông, cách tiếp cận đời sống, sinh kế và văn hóa các dân tộc để tự kể câu chuyện về những vùng đất mình trải nghiệm.

Ông Đàm Phương Anh, Trưởng ban tổ chức, khẳng định chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình" thể hiện khao khát đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với quốc tế. Cuộc thi sẽ kết hợp nhan sắc với trải nghiệm thực tế, văn hóa và du lịch thay vì chỉ tập trung vào trình diễn.

Lộ trình thực tế và giải thưởng khủng

Sau các vòng sơ khảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam, thí sinh sẽ bước vào hành trình thực tế tại nhiều địa phương. Quá trình này dự kiến được ghi hình thành 10 tập truyền hình thực tế. Đêm chung kết dự kiến tổ chức tại Quảng Trị, gắn với các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia, nơi thí sinh khám phá thiên nhiên cũng như tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa địa phương.

Điểm mới của mùa kỷ niệm 20 năm là Top 3 sẽ có nhiệm kỳ ba năm, dài hơn một năm so với các mùa trước. Tổng giá trị giải thưởng quy đổi cho ba người đẹp khoảng 5-7 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện và các quyền lợi về nghỉ dưỡng, du lịch.

Điều kiện tham gia và nhìn lại chặng đường 20 năm

Cuộc thi tuyển thí sinh từ 18 đến 24 tuổi, cao từ 1,63 m, chưa lập gia đình và chưa sinh con. Những người từng đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi hoặc giải cao tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, tỉnh, thành phố trong năm 2026-2027 có thể được đặc cách vào vòng chung khảo nếu đủ điều kiện.

Nhìn lại lịch sử, Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008 với người chiến thắng là Phan Thị Ngọc Diễm. Sau thời gian gián đoạn, cuộc thi quay trở lại năm 2022 với Lương Kỳ Duyên đăng quang. Tiếp nối là Phạm Thị Ngọc Quỳnh năm 2024 và Nguyễn Phương Linh năm 2026.

Liệu mùa giải 2028 có tìm được một 'đại sứ' vừa đẹp vừa giỏi để làm nên chuyện không đây?