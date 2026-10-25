Minh Trang và Quốc Trường kể kỷ niệm ra Trường Sa trong Sao nhập ngũ 2026

Giải trí

Sao nhập ngũ 2026 với chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng" chính thức lên sóng từ ngày 13/8, đánh dấu mùa thứ 17 của chương trình. Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ được trải nghiệm ghi hình tại quần đảo Trường Sa. Tám gương mặt tham gia hành trình lần này gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik và Tuấn Dương.

Để chuẩn bị cho chuyến ra đảo, dàn nghệ sĩ đã phải trải qua những ngày huấn luyện nghiêm khắc tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101. Tuy nhiên, một tình tiết gây tiếc nuối đã xảy ra khi Tuấn Dương không đủ điều kiện sức khỏe trong lần kiểm tra trước khi lên tàu và buộc phải ở lại đất liền. Sự việc này đã được phát sóng trong tập 11 vào tối ngày 22/10.

Bài học về 'thần thái' người lính

Tại buổi giao lưu với khán giả, Minh Trang chia sẻ rằng Sao nhập ngũ nói chung và những ngày tại Trường Sa nói riêng là hành trình ý nghĩa và ấn tượng nhất trong cuộc đời cô. Nữ diễn viên thừa nhận cả nhóm luôn cảm thấy canh cánh và nhớ đồng đội mỗi khi nhắc đến sự vắng mặt của Tuấn Dương trên đảo.

Đối với Minh Trang, chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm tinh thần mà còn là chất liệu quý giá cho sự nghiệp diễn xuất. Từng đóng vai quân nhân, nhưng sau khi thực sự rèn luyện, cô nhận ra thần thái của một người lính không thể có được nếu chỉ bắt chước. Cô hiểu ra vai diễn trước đây của mình còn thiếu sót, bởi ánh mắt cứng cỏi nhưng vẫn chứa đựng tình yêu nước và tình cảm sâu sắc chỉ có thể hình thành từ thực tế khắc nghiệt.

Khi nghệ sĩ 'đầu thai' vào quân ngũ

Với Quốc Trường, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sợi dây gắn kết giữa các thành viên. Nam diễn viên cho rằng dù đóng phim nhiều, nhưng sự gắn bó trong Sao nhập ngũ lớn hơn hẳn vì mọi người không được sử dụng điện thoại. Chính việc rời xa thiết bị công nghệ đã tạo không gian cho họ trò chuyện, tâm sự và hiểu nhau hơn, biến đây thành khoảng thời gian vô cùng quý báu.

Quốc Trường từng ví những ngày trong quân ngũ hồi tháng 8 như một lần "đầu thai". Anh tạm gác lại mọi công việc kinh doanh để dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện, ăn uống và sinh hoạt cùng đồng đội. Những trải nghiệm thực tế tại Trường Sa khiến anh thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, cảm thấy thương và đồng cảm hơn với sự hy sinh của cha ông ngày xưa để thế hệ sau được sống yên bình.

Nỗ lực vượt sóng gió của ê-kíp

Để thực hiện chương trình, ê-kíp đã đối mặt với thử thách lớn khi đưa khoảng 100 người cùng nhiều thiết bị ra đảo. Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa cho biết đoàn đã phải ghi hình thử tại một vùng biển khác trước khi chính thức ra Trường Sa. Dù chuẩn bị kỹ, nhưng do sóng gió khó lường nên một số nội dung không thể thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, ông Lương Hải Khoa khẳng định các phân đoạn trên đảo không cần dàn dựng cảm xúc. Những khoảnh khắc như khi đứng bên cột mốc chủ quyền hay dự lễ chào cờ tự khắc khiến những người tham gia xúc động tự nhiên.

Kết thúc buổi giao lưu, khán giả còn được tham gia các trò chơi minigame, nhận chữ ký và đặc biệt là xem Quốc Trường cùng Minh Trang diễn lại màn đối đáp gây cười từng xuất hiện trong tập 3 của chương trình.