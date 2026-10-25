Kỳ Duyên sướng rơn vì được Đoàn Thiên Ân khen diễn xuất: Ước một ngày làm 'kẻ thù' trên phim

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Tối 23/10, hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đến dự buổi công chiếu phim Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tại TP HCM. Sau khi xem xong, cô đã dành lời khen cho đàn chị Kỳ Duyên khi nói rằng mình rất tự hào về những gì đàn chị làm được.

Đối với Kỳ Duyên, lời khen này có giá trị khích lệ cực kỳ lớn vì nó đến từ một người bạn thân, và cũng bước vào nghề diễn từ danh hiệu hoa hậu. Cô khẳng định sẽ lấy lời động viên này làm động lực để tiếp tục trau dồi kỹ năng, với mục tiêu tiến xa hơn trên hành trình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Tình bạn 'dính như sam' của hai nàng hậu

Kỳ Duyên gọi Đoàn Thiên Ân là người thân trong nhà. Theo cô, cả hai không chỉ là bạn mà còn là những người đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, luôn sẵn lòng động viên và hỗ trợ đối phương. Sự thân thiết này còn thể hiện qua việc họ thường xuyên tặng nhau những món quà, đôi khi là những món đồ đắt đỏ vì cả hai đều muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.

Đáng chú ý, dù thân thiết nhưng cả hai đều rất chuyên nghiệp trong công việc. Kỳ Duyên cho biết họ hiểu rõ đặc thù của nghề diễn nên luôn thông cảm và không để bất kỳ điều gì cản trở công việc của người kia. Cách họ tương tác cũng đầy thú vị; vài tuần trước, Kỳ Duyên từng đăng video quay cảnh Thiên Ân tỏ vẻ giận dỗi khi xem phân đoạn thân mật giữa cô và bạn diễn Quốc Anh, dù sau đó cô đính chính đây chỉ là nội dung vui vẻ để giao lưu với khán giả.

Thậm chí, khi Kỳ Duyên sang Mexico dự thi Miss Universe, Đoàn Thiên Ân chính là người đã đảm nhận việc chăm sóc thú cưng giúp đàn chị. Đến đầu năm 2025, Kỳ Duyên cũng xác nhận cả hai duy trì một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Hiện tại, hai mỹ nhân hướng đến việc tận hưởng cuộc sống, xây dựng sự nghiệp và sống tích cực mà không đặt ra những mục tiêu cụ thể hay áp lực nào.

Tham vọng về một dự án đối đầu

Vì quá thân thiết, Kỳ Duyên nảy ra ý tưởng muốn tương lai có một dự án điện ảnh phù hợp để cả hai cùng tham gia. Điều thú vị là cô không muốn đóng vai bạn bè, mà lý tưởng nhất là được vào hai tuyến nhân vật đối đầu nhau. Kỳ Duyên lý giải rằng vì bình thường hai người luôn gắn bó như hình với bóng, nên nếu được đóng vai đối thủ sẽ là một thử thách cực kỳ thú vị cho cả hai.

Sự gắn kết này còn thể hiện ở việc mỗi khi nhận kịch bản mới, Kỳ Duyên thường kể cho Thiên Ân nghe. Tuy nhiên, cô sẽ không tiết lộ hết nội dung vì muốn đàn em khi xem phim tại rạp có được những cảm xúc trọn vẹn nhất với các bước ngoặt và cái kết bất ngờ.

Về siêu phẩm Chị chị em em 3

Bộ phim Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn và Will Vũ sản xuất, bắt đầu bấm máy từ ngày 31/5 tại Bắc Ninh. Khác với hai phần trước lấy bối cảnh miền Nam, phần ba chuyển ra miền Bắc, lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu trong không gian Kinh Bắc xưa. Phim khai thác những câu chuyện về tình yêu, lòng tin và sự phản bội thông qua mối quan hệ đầy toan tính giữa các nhân vật Thị Nương (Chi Pu), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Chi Pu với thương hiệu này sau bảy năm. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 30/10. Cùng ngày này, Đoàn Thiên Ân cũng có bộ phim Án mạng karaoke ra rạp, nơi cô đảm nhận vai chính.

Xét về profile, Kỳ Duyên (sinh năm 1996, quê Nam Định) là Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000, quê Long An) là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Hai người bắt đầu thân thiết từ năm 2024, thường xuyên cùng nhau du lịch, đi sự kiện và đón Tết.

Liệu chúng ta sẽ sớm thấy một màn 'đại chiến' giữa hai nàng hậu trên màn ảnh rộng không nhỉ?