Bánh bông lan: Bài tân cổ 'quốc dân' hơn 50 năm vẫn khiến khán giả đòi nghe hoài

Giải trí

Tối 25-10, hai nghệ sĩ cải lương kỳ cựu Minh Vương và Lệ Thủy sẽ cùng thể hiện bài tân cổ Bánh bông lan trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Đây là một phần của show Mãi một vầng trăng quy tụ đông đảo các tài danh cải lương, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 21h.

Từ cái tên 'Bông lan' đến cơn sốt suốt 50 năm

NSND Lệ Thủy chia sẻ rằng bài tân cổ này đã được bà và NSND Minh Vương hát suốt hơn 50 năm nhưng khán giả vẫn yêu cầu nghe mãi. Thực tế, hai nghệ sĩ thu âm tác phẩm này khoảng năm 1974 cho hãng đĩa Việt Nam. Ban đầu bài hát có tên là Bông lan.

Nội dung bài hát xoay quanh một anh chàng ở tỉnh lị về, đem lòng thích cô bán bánh bông lan nên đã mượn hình ảnh bông lan để tán tỉnh. Theo thời gian, mọi người tự gọi tên bài hát là Bánh bông lan . Dù trước khi bài hát ra đời, Minh Vương và Lệ Thủy đã rất nổi tiếng với nhiều tuồng tích và bài ca cổ khác, nhưng không hiểu sao Bông lan khi xuất hiện lại tạo nên một cơn sốt lớn đến vậy.

Chuyện 'giận lẫy' vì những bài hát quá quê

Bánh bông lan là sáng tác của soạn giả Loan Thảo, nhưng lúc đó ông ký tên là Quế Chi (tên vợ ông). Lệ Thủy kể lại rằng thời điểm đó, ông Loan Thảo đưa cho bà một loạt các bài hát đậm chất chân quê như Bánh phồng tôm, Lý chim quyên, Ngựa ô Bắc hay Bóng người cùng thôn.

Vì bị giao quá nhiều bài mang phong cách "quê quê" mà không có những bài trữ tình sang trọng, NSND Lệ Thủy đã từng giận lẫy. Tuy nhiên, soạn giả Loan Thảo đã động viên bà cứ hát vì chúng sẽ trở thành những bài để đời. Có thể thấy ông Loan Thảo và soạn giả Viễn Châu đã cực kỳ tinh tường khi nhận ra lối hát chân chất, mộc mạc cùng giọng ca hồn hậu, sang sảng của Lệ Thủy là ưu điểm nổi trội để hát những bài ca cổ về bánh trái. Lệ Thủy hợp với những bài ca cổ về các cô gái nghèo, dễ thương, tần tảo mưu sinh nhưng lạc quan.

Khán giả nghe hoài không chán

Nội dung của Bánh bông lan thực ra rất dung dị: một anh chàng phố thị về miền Tây, mê cả bánh lẫn người bán bánh, rồi cứ thế tán tỉnh trong khi cô nàng thì tìm cách né tránh. Chính cái sự đơn giản này lại khiến khán giả nghe suốt 50 năm không chán. NSND Lệ Thủy tiết lộ bà và ông Minh Vương đã hát bài này đến cả ngàn lần. Thậm chí, đi đến đâu khán giả cũng yêu cầu họ hát chung bài Cô gái bán sầu riêng.

NSND Lệ Thủy hài hước cho biết nhiều khi đi ca sô lẻ bà cũng thấy áp lực. Nếu hát sau, những nghệ sĩ trẻ thường đã hát trước các bài "ruột" của bà, khiến bà cảm thấy như không còn bài nào để hát. Bà còn đùa rằng vì hát bài này quá nhiều nên chắc khán giả tưởng hai người không có bài mới, dù thực tế họ vẫn còn rất nhiều tác phẩm khác. Đúng là một sự thành công ngoài mong đợi mà cả bà và ông Minh Vương đều không ngờ tới.