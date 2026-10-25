Đỗ Thị Hà và chồng kỷ niệm một năm ngày cưới cực lãng mạn tại Italy

Giải trí

Tối 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà khiến dân mạng trầm trồ khi tung loạt ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới bên chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Cả hai chọn hồ Como tại Italy làm điểm đến cho cột mốc đặc biệt này với những khung hình đầy chất thơ trên một chiếc du thuyền gỗ cổ điển.

Trong bộ ảnh, Đỗ Thị Hà chọn cho mình chiếc đầm xẻ đùi cao khoe khéo vóc dáng gợi cảm, sánh đôi cùng ông xã trong không gian lãng mạn ven hồ. Những khoảnh khắc nâng ly champagne và những cử chỉ thân mật của cặp đôi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc từ người hâm mộ. Kèm theo hình ảnh, nàng hậu viết bằng tiếng Anh: “Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go”, thể hiện sự hạnh phúc và mong đợi về hành trình dài phía trước cùng bạn đời.

Từ lễ cưới linh đình đến cuộc sống kín tiếng

Nhìn lại hành trình hôn nhân, cặp đôi đã trải qua chuỗi ngày chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều buổi lễ. Tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, sau đó là lễ cưới tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị. Đến ngày 9/11 cùng năm, một tiệc cưới hoành tráng tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của đông đủ người thân, bạn bè và khách mời. Trước khi chính thức công khai, chuyện tình cảm của hai người từng được giữ kín trong một thời gian dài.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng lọt top 13 chung cuộc tại Miss World 2021. Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê Quảng Trị, hiện giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải và là con trai của Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Viết Hải.

Ưu tiên cho gia đình và những thay đổi trong sự nghiệp

Sau một năm kết hôn, cuộc sống của Đỗ Thị Hà có những thay đổi rõ rệt. Cô không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như thời điểm mới đăng quang. Thay vào đó, nàng hậu tập trung chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và đi du lịch cùng chồng trên mạng xã hội.

Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ về việc khép lại các vai trò công việc trước đây để ưu tiên cho gia đình. Với cô, đây không phải là sự kết thúc sự nghiệp mà là lựa chọn dành thời gian cho những giá trị và trách nhiệm mới trong cuộc sống hôn nhân.

Đồng hành cùng chồng trong công việc và những chuyến đi

Tuy ít xuất hiện ở showbiz, Đỗ Thị Hà vẫn sát cánh cùng chồng trong một số hoạt động công việc. Điển hình là vào giữa tháng 10/2026, cô cùng Nguyễn Viết Vương tham dự sự kiện khởi động các dự án thành phần thuộc tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM, nơi Tập đoàn Sơn Hải đóng vai trò nhà đầu tư.

Về phía Nguyễn Viết Vương, anh tiếp tục điều hành tập đoàn chuyên về lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông. Doanh nhân này vốn rất kín tiếng về đời tư, thỉnh thoảng anh mới xuất hiện trong các video mà vợ đăng tải.

Trước chuyến đi Italy lần này, vào tháng 5/2026, cặp đôi đã có chuyến hưởng tuần trăng mật muộn tại Nhật Bản. Do lịch trình công việc bận rộn ngay sau đám cưới nên cả hai không thể đi nghỉ dưỡng sớm. Việc tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào tại hồ Como một lần nữa khẳng định tình cảm bền chặt của cặp đôi sau một năm về chung một nhà.