Hoa hậu Thùy Lâm 'tái xuất' thảm đỏ: Vẫn đẹp không tuổi sau 18 năm đăng quang

Giải trí

Ngày 23/10, Thùy Lâm gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện tại TP HCM. Những khoảnh khắc của cô nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok, khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đã quá lâu không thấy mỹ nhân này tham gia các hoạt động giải trí.

Xuất hiện trong bộ đầm đơn sắc thanh lịch, Thùy Lâm được fan khen ngợi hết lời về nhan sắc "đẹp không tuổi" dù đã trải qua hai lần sinh con và 18 năm kể từ ngày đăng quang. Thú thật là nhìn visual này thì đúng là thời gian đã "quên“ tác động lên cô nàng rồi.

Những cuộc hội ngộ sau nhiều năm

Chia sẻ về lần trở lại này, Thùy Lâm cho biết bản thân cảm thấy bỡ ngỡ trước ống kính truyền thông, đồng thời vừa hồi hộp vừa hào hứng khi được gặp lại bạn bè showbiz. Đặc biệt, cô đã có màn hội ngộ thân thiết với ca sĩ Đông Nhi, vốn là bạn học thời cấp ba. Cả hai đã dành thời gian hỏi thăm sức khỏe và cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Cuộc sống hiện tại của nàng hậu

Cô kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn vào năm 2009, sau đó chuyển ra Hà Nội sinh sống đến nay. Hơn 10 năm qua sau khi lấy chồng, Thùy Lâm không tham gia dự án phim, ca hát hay người mẫu. Hiện tại, cô tập trung kinh doanh mảng làm đẹp và dành ưu tiên hàng đầu cho hai con là Su (15 tuổi) và Mon (13 tuổi).

Để thuận tiện trong việc nuôi dạy con cái, Thùy Lâm cho biết mình hiện nay cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường và sử dụng mạng xã hội nhiều hơn để cập nhật xu hướng của giới trẻ. Cô hướng tới một nhịp sống vui vẻ bên gia đình qua những chuyến du lịch và dạo phố.

Đúng là kiểu "ẩn cư“ đẳng cấp, lâu ngày xuất hiện một cái là gây bão luôn, mọi người thấy visual này có xứng đáng điểm 10 không?