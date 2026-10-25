Hoa hậu Miss Universe Vietnam bị cấm biểu diễn vì 'phốt' nhóm chat

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Đúng là không gì nhanh bằng tốc độ lan truyền của những tấm ảnh chụp màn hình. Ngày 25/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức đưa ra hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau khi rà soát loạt thông tin gây bão trên mạng xã hội.

Đầu tiên là cú sốc với Nguyễn Quỳnh Anh. Cô sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong vòng sáu tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Không chỉ dừng lại ở việc 'treo mic', người đẹp này còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Đúng là một bài học đắt giá cho việc phát ngôn thiếu kiểm soát.

Cái giá của những tin nhắn 'bí mật'

Không chỉ Hoa hậu, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng không thoát khỏi 'vòng xoáy' này. Ban tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của cô trong vòng ba tháng. Tương tự như Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh cũng phải nộp phạt theo quyết định của cơ quan chức năng và quy định pháp luật nếu có.

Để đưa ra phán quyết này, Ban tổ chức cho biết đã phối hợp chặt chẽ với hội đồng ban giám khảo cũng như cơ quan chức năng tại Hải Phòng để rà soát và xác minh sự việc. Trước khi công bố hình phạt, đơn vị này cũng đã trực tiếp trao đổi với cả hai người đẹp để làm rõ mọi chuyện.

Từ group chat đến lời xin lỗi công khai

Ngược dòng thời gian một chút, mọi chuyện bắt nguồn từ việc mạng xã hội rộ lên những hình ảnh chụp màn hình từ một nhóm chat được cho là của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Nội dung trong nhóm này khiến dân tình dậy sóng vì xuất hiện những lời lẽ chê bai, thiếu tôn trọng ban giám khảo và một số thí sinh khác. Điều đáng nói là hình ảnh đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh đều xuất hiện trong nhóm chat này, khiến cả hai nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Tới tối 12/10, Ban tổ chức xác nhận đã ghi nhận thông tin và tiến hành xác minh. Đến rạng sáng 13/10, Trịnh Mỹ Anh là người lên tiếng trước khi đăng lời xin lỗi, xác nhận mình là thành viên của nhóm chat và nhận toàn bộ trách nhiệm về những phát ngôn thiếu cân nhắc.

Bài học về sự tinh tế và trách nhiệm

Nguyễn Quỳnh Anh sau đó cũng công khai xin lỗi những người bị ảnh hưởng. Cô chia sẻ rằng mình đã dành thời gian để nhìn nhận lại cách ứng xử và diễn đạt của bản thân. Theo lời Hoa hậu, cô nhận ra có những điều lẽ ra mình có thể nói khác đi, cẩn trọng và tinh tế hơn để không làm tổn thương cảm nhận của người được nhắc tới. Cô gửi lời xin lỗi đến các chị và những cá nhân liên quan đã vô tình bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Nguyễn Quỳnh Anh thừa nhận rằng dù mang danh hiệu Hoa hậu nhưng không có nghĩa là một người không bao giờ mắc sai sót. Tuy nhiên, chính chiếc vương miện lại đòi hỏi cô phải có ý thức trách nhiệm cao hơn, cẩn trọng hơn trong từng lời nói và cách hành xử hằng ngày.

Hiện tại, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý thêm các nội dung liên quan. Mọi quyết định được đưa ra đều dựa trên quy chế cuộc thi, thông tin đã xác minh và các quy định pháp luật liên quan.

Miss Universe Vietnam là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia nhằm chọn ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe, một trong bốn cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Cùng với Miss Vietnam và Miss World Vietnam, đây là một trong ba cuộc thi nhan sắc uy tín nhất tại Việt Nam.

Đúng là vương miện thì nặng nhưng cái 'miệng' mà không cẩn thận thì gánh nặng còn khủng khiếp hơn nhiều, nhỉ?