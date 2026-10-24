Trấn Thành 'tấu hài' cực mạnh vì phán đoán sai liên tục trong Running Man

Giải trí

Trong tập 13 phát sóng tối 23/10, Trấn Thành đã có một màn trình diễn không thể 'đau' hơn khi liên tục đưa ra những phán đoán sai bét ở nhiệm vụ cuối. Thay vì tìm ra kẻ trộm, nam MC lại biến mình thành 'cỗ máy' loại nhầm dân thường, khiến cuộc chơi trở nên hỗn loạn một cách hài hước.

Màn 'loại nhầm' liên hoàn

Cuộc chiến bắt đầu với vòng truy tìm kẻ trộm, nơi các thành viên phải tranh luận và bỏ phiếu để tìm ra người đáng nghi nhất. Quân AP là 'nạn nhân' đầu tiên bị loại sau khi nhận nhiều phiếu bầu, nhưng khi Pháp Kiều xé bảng tên, kết quả Quân AP chỉ là dân thường. Điều này khiến thế trận càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Tiếp theo, Trấn Thành quyết định nhắm vào Quang Tuấn. Kết quả là anh lại loại nhầm đồng đội, khiến nam diễn viên phải lên tiếng xin lỗi người chơi này. Tuy nhiên, thay vì rút kinh nghiệm và thận trọng hơn, Trấn Thành lại tiếp tục 'tự tin' với những phán đoán thiếu chính xác, đẩy sự rối ren của cuộc truy tìm lên cao trào.

Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính với Lan Ngọc

Trong khi Trấn Thành mải mê tìm manh mối, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm nghi ngờ. Tin chắc cô là kẻ trộm thứ hai, nam MC tìm mọi cách để loại người đẹp trước khi phiên tranh luận diễn ra. Thế nhưng, Lan Ngọc đã thoát khỏi sự truy đuổi một cách ngoạn mục, thậm chí còn tận dụng thời gian này để xoay chuyển tình thế, hướng sự chú ý của mọi người sang Atus.

Với những lập luận sắc bén, Lan Ngọc khiến nhiều thành viên dao động, bao gồm cả Sơn K và Pháp Kiều. Dù Trấn Thành yêu cầu Atus phải lên tiếng giải thích và nhận thấy những điểm bất thường trong lời biện luận của đối thủ, anh vẫn không thể xác định chính xác thân phận của các thành viên.

Đỉnh điểm của sự 'sai số' là khi Trấn Thành quyết định xé bảng tên Lan Ngọc, nhưng một lần nữa anh thất bại vì cô cũng là dân thường. Chứng kiến cảnh tượng sững sờ của nam MC, Pháp Kiều và Atus chỉ biết hài hước nhận xét rằng Trấn Thành có thể làm được mọi thứ, kể cả những điều không ai ngờ tới.

Chiến thuật 'hai mang' của Minh Hằng

Trái ngược với sự chật vật của Trấn Thành, Minh Hằng lại chơi một ván bài cực kỳ kín kẽ với thân phận 'hai mang' – vừa là điều tra viên, vừa là kẻ trộm. Nữ ca sĩ đã bí mật lập liên minh với Quang Trung ngay từ đầu cuộc chơi để bảo vệ vị trí của mình.

Minh Hằng chia sẻ rằng cô đã tận dụng thông tin từ đồng minh để đánh lạc hướng mọi người. Thậm chí, cô chủ động đề nghị xé bảng tên Quang Trung để củng cố vỏ bọc điều tra viên và hạn chế hành động để tránh bị phát hiện. Sau khi thân phận bị lộ, Liên Bỉnh Phát cho rằng chính Trấn Thành là người gián tiếp giúp Minh Hằng chiến thắng vì đã liên tục loại nhầm dân thường. Lan Ngọc, Quang Trung và Sơn K cũng đồng tình và đòi 'xử tội' nam MC vì chuỗi quyết định sai lầm.

Kết thúc cuộc chơi, Trấn Thành thừa nhận thử thách này hấp dẫn đến mức khiến anh 'nổi da gà'. Dù mắc nhiều lỗi, nhưng chính những phán đoán thiếu chính xác này lại là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của tập phát sóng.

Những vấp ngã trước đó của Gia tộc R

Đây không phải lần đầu Trấn Thành gặp khó khăn. Trước đó, ở tập 10 phát sóng tối 2/10, Trấn Thành cùng Khối Diễn xuất đã thất bại thảm hại trước Khối Thể thao. Đội đối thủ lần này cực kỳ đáng gờm với sự góp mặt của võ sĩ taekwondo Châu Tuyết Vân, võ sĩ MMA Trần Quang Lộc và vận động viên jujitsu Nguyễn Tiến Triển.

Ở phần đối kháng một chọi một, Trấn Thành đã thua Tiến Triển, còn Hari Won bị Quang Lộc áp đảo hoàn toàn. Vì quá xót vợ, nam MC đã phải xin đối thủ nương tay. Anh cũng thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên Gia tộc R nếm mùi 'thể thao thứ thiệt' và chưa bao giờ gặp những đối thủ mạnh đến mức độ này.