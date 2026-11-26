Giải trí

Sáng 23/11, Shin Dong Yup xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube của Ha Ji Won và tiết lộ một chuyện khá chấn động về những nội dung bị cắt bỏ trong chương trình talk show Zzanbro do anh làm chủ xị. Theo nam MC, thông thường ekip sản xuất sẽ giữ lại gần như trọn vẹn nội dung ghi hình, trừ khi khách mời quá chén hoặc chính họ yêu cầu lược bớt. Thế nhưng, tập đầu tiên với sự góp mặt của Lee Hyori lại là một ngoại lệ đầy bất ngờ.

Những câu chuyện không thể phát sóng

Shin Dong Yup cho biết không rõ có phải vì quá phấn khích hay không mà hôm ghi hình, Lee Hyori kể tuốt tuồn tuột đủ chuyện, nhưng có những chuyện không thể nào lên sóng được. Nam danh hài thậm chí còn đem ra so sánh với tập của tiền bối Lee Kyung Young – người cũng từng bị cắt bỏ một lượng lớn thời lượng ghi hình.

Cụ thể, Lee Kyung Young từng ngồi nhậu với Shin Dong Yup suốt 2 tiếng 30 phút, nhưng video đăng tải thực tế chỉ còn vỏn vẹn 20 phút. Vậy mà Shin Dong Yup khẳng định, nếu buộc phải công khai một trong hai đoạn video chưa từng lên sóng, anh thà chọn tung bản của Lee Kyung Young còn hơn. Theo anh, những chia sẻ của Lee Hyori khi ghi hình Zzanbro còn táo bạo hơn nhiều so với nam diễn viên Lee Kyung Young.

Tiếc nuối vì bỏ lỡ 'content' khủng

Ngay khi nghe câu chuyện, Park Young Jin cũng không nhịn được mà trêu chọc, thắc mắc rốt cuộc Lee Hyori đã trải qua những chuyện gì mà lại kể những điều gây sốc đến thế. Về phía Shin Dong Yup, anh tỏ ra khá ấm ức và tiếc nuối khi phải cắt bỏ gần hết nội dung tập của Lee Hyori vì có quá nhiều chuyện cực kỳ thú vị nhưng không thể phát sóng.

Nam MC thẳng thắn nhận định rằng nếu những chia sẻ của Lee Hyori được công khai đầy đủ, chắc chắn video sẽ ghi nhận lượt tương tác cực khủng chỉ trong một thời gian ngắn. Đúng là một sự phí phạm content đỉnh cao mà chúng ta chẳng bao giờ được xem.

Về 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori

Lee Hyori là ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 1998 với tư cách thành viên nhóm Fin.K.L, sau đó trở thành ngôi sao hạng A khi solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Từng được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” đời đầu và “biểu tượng gợi cảm” bất biến, Lee Hyori định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp khỏe khoắn, tự do cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Sau thời kỳ đỉnh cao, cô chọn cuộc sống bình lặng tại đảo Jeju cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon, từ bỏ hào nhoáng để tìm về với thiên nhiên. Qua các chương trình như Hyori’s Homestay, khán giả thấy một hình ảnh Lee Hyori giản dị, khác hẳn với vẻ lộng lẫy trên sân khấu.