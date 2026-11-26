Đời sống

Không cần phải dành hàng giờ đồng hồ ở phòng gym thì bạn mới có thể vận động nhiều hơn trong ngày. Nếu bạn thích tập trung vào vùng chân và mông nhưng lại ưu tiên việc luyện tập tại nhà, một buổi leg day không dụng cụ chính là lựa chọn lý tưởng. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một chút không gian trống, một chiếc thảm tập (nếu có) và dành ra khoảng 20 đến 25 phút thời gian của mình. Quên chuyện tạ tay hay những bài tập phức tạp đi, vì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay mà không cần chúng.

Điều quan trọng nhất khi tập luyện là thực hiện đúng động tác, chọn mức cường độ phù hợp với bản thân và để cơ thể có thời gian thích nghi. Dù bạn là người mới bắt đầu hay chỉ muốn thêm một bài tập ngắn vào lịch trình hàng tuần, những bài tập này sẽ giúp tác động vào các nhóm cơ cơ bản của chi dưới như cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo và cơ mông.

Khởi động và các bài tập cơ bản

Trước khi chính thức bước vào bài tập, hãy dành ra khoảng 3 đến 5 phút để khởi động nhẹ nhàng. Bạn có thể chọn đi bộ tại chỗ, xoay hông hoặc thực hiện vài động tác squat nhẹ để làm nóng cơ thể.

Đầu tiên là Squat – bài tập kinh điển cho thân dưới vì khả năng kích hoạt mạnh mẽ cơ tứ đầu đùi và cơ mông. Với bài này, bạn hãy thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần. Một mẹo nhỏ là không cần cố hạ thấp người quá mức, hãy dừng lại ở vị trí mà bạn cảm thấy chuyển động vẫn thoải mái và trong tầm kiểm soát. Với những ai mới tập, có thể thử squat với một chiếc ghế vững chãi để làm điểm tựa.

Tiếp theo là bài Reverse Lunges (chùng chân ra sau). Đây là lựa chọn tuyệt vời để tác động riêng biệt lên từng chân và rèn luyện khả năng thăng bằng. Lịch tập cho bài này là 3 hiệp, mỗi chân thực hiện từ 8 đến 10 lần. Nếu bạn cảm thấy khó giữ thăng bằng, hãy sử dụng một bề mặt cố định để tựa vào cho chắc chắn.

Tập trung vào mông và đùi trong

Nếu muốn nhấn mạnh vào vùng mông, Glute Bridges là một phương án dễ dàng vì bài này được thực hiện trực tiếp trên sàn nhà. Bạn hãy tập 3 hiệp, mỗi hiệp 15 lần. Lưu ý là hãy tập trung vào việc kiểm soát chuyển động thay vì cố gắng nâng hông lên cao nhất có thể.

Cuối cùng là Sumo Squats. Điểm khác biệt của bài này là vị trí chân mở rộng hơn so với squat truyền thống. Bạn có thể thực hiện từ 2 đến 3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần. Hãy điều chỉnh độ rộng của chân sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất với biên độ chuyển động của mình, tuyệt đối không nên ép các khớp quá mức.

Lưu ý để đạt hiệu quả bền vững

Với những người mới bắt đầu, tần suất tập luyện khoảng một hoặc hai buổi leg day mỗi tuần là điểm khởi đầu hợp lý, tùy thuộc vào thể trạng và lịch trình cá nhân. Hãy nhớ dành thời gian cho cơ thể phục hồi giữa các buổi tập cường độ cao cho cùng một nhóm cơ và tăng dần độ khó khi cảm thấy cơ thể đã thích nghi.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng kết quả không chỉ đến từ việc tập luyện. Sự kiên trì, nghỉ ngơi đầy đủ, chế độ ăn uống cân bằng và việc tăng dần áp lực lên cơ bắp mới là những yếu tố đóng vai trò then chốt.

An toàn luôn là trên hết. Nếu bạn đang gặp chấn thương, bị đau hoặc có tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng vận động, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu chương trình mới. Trong lúc tập, nếu cảm thấy đau nhói, chóng mặt hoặc khó chịu bất thường, hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng quá áp lực về việc phải có một quy trình hoàn hảo ngay ngày đầu tiên; cứ bắt đầu ở mức độ phù hợp, cho cơ thể thời gian và tìm ra cách tập luyện mà bạn thực sự yêu thích để có thể duy trì lâu dài.

Chứ đừng để đến lúc chân run lẩy bẩy không đi nổi thì lại bảo tại sao!