Chu Thanh Huyền khoe nhan sắc 'nở rộ' và màn chiều vợ cực khủng của Quang Hải

Giải trí

Chu Thanh Huyền vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bắt trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” bằng một loạt ảnh xinh đẹp trong chuyến đi Hàn Quốc. Dù đính kèm chú thích khẳng định “Không cần đứa nào chăm hết. T** tự nở được”, nhưng nàng WAG nhanh chóng thừa nhận mình chỉ đang “đu trend” vì thực tế không có sự chăm sóc của chồng thì khó mà “nở rộ” được như vậy.

Hành trình nâng cấp nhan sắc

Diện mạo hiện tại của Chu Thanh Huyền được đánh giá là sắc sảo, chỉn chu và có phong cách thời trang sang chảnh hơn hẳn trước đây. Điều này không đến ngẫu nhiên vì cô nàng từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện gương mặt. Cụ thể, Chu Thanh Huyền đã nâng mũi, làm răng và tiêm chỉnh vùng má hóp để gương mặt trông đầy đặn hơn.

Một chi tiết khác từng gây bàn tán là đường chân tóc của cô. Trước những đồn đoán về việc cấy tóc, Chu Thanh Huyền đã lên tiếng giải thích rằng bản thân chỉ thực hiện triệt phần tóc mai mọc lởm chởm để gọn gàng hơn chứ không hề can thiệp sâu như mọi người nghĩ.

Danh sách quà tặng 'chóng mặt'

Không khó để hiểu vì sao cư dân mạng lại thắc mắc về vai trò của Quang Hải trong màn lột xác của vợ, bởi nam cầu thủ nhiều lần tặng bà xã những món quà giá trị. Chu Thanh Huyền thừa nhận mình không có thói quen tự mua đồ đắt tiền vì “tiếc tiền”, nên toàn bộ trang sức và phụ kiện hàng hiệu cô dùng đều đến từ hai nguồn: chồng tặng hoặc nhãn hàng gửi.

Điểm qua những món quà giá trị, vào tháng 8/2023, Quang Hải từng tặng vợ chiếc túi Hermès Birkin vào dịp sinh nhật. Đến tháng 3/2024, anh tiếp tục tặng một chiếc túi Chanel trị giá hơn 150 triệu đồng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoài ra, một chiếc Hermès Picotin cũng được nam cầu thủ mang về làm quà sau chuyến tập huấn.

Ở mảng phụ kiện, Chu Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut có giá khoảng 700 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là chiếc vòng cổ BVLGARI trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng mà cô gọi là vật bất ly thân. Khi được hỏi trên livestream, cô vui vẻ xác nhận chiếc vòng này do chồng tự đặt hàng và tặng.

Từ xế sang 8 tỷ đến kẹp tóc Balmain

Đỉnh điểm của sự chiều chuộng là vào tháng 5/2025, Quang Hải tặng vợ chiếc Land Rover Sport với giá lăn bánh tại Hà Nội hơn 8 tỷ đồng. Đây là món quà động viên kèm lời nhắn hài hước mong vợ “sinh cho anh một đội bóng”.

Ngay cả những món đồ nhỏ nhất cũng được nam cầu thủ quan tâm. Tháng 7/2026, trong chuyến đi Thái Lan cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Timor Leste, Quang Hải đã chọn mua một bộ phụ kiện tóc Balmain Hair Couture cho vợ. Bộ quà tặng trị giá khoảng 13,5 triệu đồng này bao gồm: kẹp càng cua Pince à Cheveux (3,3 triệu đồng), cài tóc Acetate Headband (5,5 triệu đồng) và kẹp phồng Pince à Cheveux Imperiale (4,7 triệu đồng). Đúng là từ chiếc kẹp tóc đến ô tô 8 tỷ, không thiếu thứ gì luôn!