Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống 'đa nhiệm': Từ hoa hậu đến Phó Chủ tịch bất động sản

Giải trí

Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại một công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái T&T Group, doanh nghiệp của nhà chồng. Dù đã giữ chức vụ này được khoảng một năm, nàng hậu nhiều lần bày tỏ bản thân vẫn cần thêm thời gian để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Việc chuyển hướng sang quản lý doanh nghiệp là lý do khiến Hoa hậu Việt Nam 2016 không còn hoạt động showbiz năng nổ như trước. Hiện tại, cô chọn lọc kỹ các sự kiện giải trí để tham gia, chủ yếu là những dịp phù hợp hoặc có sự góp mặt của người thân, nhằm dành trọn quỹ thời gian cho công việc và vun vén gia đình.

Lịch trình 'căng' từ sáng sớm đến khuya

Một ngày của Đỗ Mỹ Linh bắt đầu từ rất sớm để cân bằng giữa việc chăm con và đi làm. Buổi sáng, cô thức dậy chuẩn bị đồ đạc và đưa con gái Tuệ An đi học trước khi tới công ty. Sau khi hoàn thành vai trò người mẹ, cô mới chuyển sang vai trò nữ quản lý tại tập đoàn.

Khi tan làm, lịch trình của nàng hậu lại quay về với con cái. Buổi chiều, nếu không có người thân đón Tuệ An, Đỗ Mỹ Linh sẽ tự mình đi đón con. Buổi tối là thời gian gia đình ăn cơm cùng nhau, sau đó cô dành thời gian chơi hoặc học cùng con trước khi bé đi ngủ. Chỉ đến khi con đã ngủ yên, Đỗ Mỹ Linh mới có khoảng thời gian riêng cho bản thân sau một ngày dài xoay quanh công việc và gia đình.

Những góc khuất ít người biết về sự bận rộn

Sự thay đổi trong cuộc sống sau khi có con là rất lớn, khiến Đỗ Mỹ Linh cảm thấy gần như không còn khái niệm rảnh rang vì luôn bận tâm về con. Ngay cả trong những chuyến du lịch riêng của hai vợ chồng, cô vẫn thường xuyên hỏi han và mở camera để theo dõi con ở nhà vào giờ ăn hoặc giờ ngủ.

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh gắn với công việc kinh doanh thực chất đã gây chú ý từ trước khi cô chính thức làm Phó Chủ tịch. Vào năm 2023, doanh nhân Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ một bức ảnh khiến mạng xã hội bàn luận khi cho thấy Đỗ Mỹ Linh dự cuộc họp nội bộ cùng bố chồng là ông Đỗ Quang Hiển và các nhân viên vào lúc 3 giờ sáng. Trong ảnh, cô xuất hiện giản dị, không trang điểm cầu kỳ và tập trung theo dõi nội dung cuộc họp, cho thấy những buổi làm việc kéo dài đến rạng sáng.

Hành trình chuyển mình ở tuổi 30

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh dần rút lui khỏi showbiz. Tháng 7/2023, cô sinh con gái đầu lòng và chưa đầy một năm sau đó, cô đã trở lại với hình ảnh một nhân viên công sở thường xuyên có mặt tại văn phòng.

Đến năm 2025, việc công khai đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại doanh nghiệp bất động sản của gia đình chồng càng khẳng định hướng đi mới của cô. Ở tuổi 30, nàng hậu đang cùng lúc vận hành nhiều vai trò khác nhau, chấp nhận một lịch trình bận rộn với nhiều đầu việc phải sắp xếp mỗi ngày để vừa hoàn thành trách nhiệm với tập đoàn, vừa chăm sóc con nhỏ và làm người vợ đồng hành cùng chồng.