Sĩ Thanh chính là 'phù thủy' đứng sau màn lột xác của Nhã Phương

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Nhã Phương vừa khiến netizen ngỡ ngàng với một diện mạo hoàn toàn mới, rũ bỏ hình ảnh thanh lịch, kín đáo với những bộ váy điệu đà trước kia. Thay vào đó, nữ diễn viên hiện nay ưu tiên những bộ cánh tôn vóc dáng, khoe đường cong quyến rũ và mang đến một cảm giác năng động, trẻ trung hơn hẳn. Không chỉ dừng lại ở quần áo, cô còn làm mới cả kiểu tóc, thay đổi cách trang điểm, lựa chọn góc chụp và tạo dáng, khiến nhiều người bất ngờ vì sự thay đổi quá rõ rệt.

Nhã Phương là nữ diễn viên nổi tiếng, sau khi lập gia đình đã có giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc con cái. Tuy nhiên, cô không rời xa màn ảnh mà vẫn chọn lọc những dự án phù hợp với định hướng cá nhân và quỹ thời gian của mình, đồng thời duy trì việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng.

Từ bạn tập gym thành 'cạ cứng' làm đẹp

Ít ai biết rằng người đứng sau màn biến hoá ngoạn mục này chính là Sĩ Thanh. Mối quan hệ của cả hai khởi đầu từ sở thích tập luyện thể thao cùng nhau, sau đó dần trở thành đôi bạn thân thiết. Sự gắn kết này không chỉ dừng lại ở phòng tập mà còn lan sang cả những hoạt động như mua sắm, làm đẹp và chụp ảnh. Khi xuất hiện chung trong các bộ ảnh, cả hai có sự tương đồng kỳ lạ từ cách trang điểm, chọn đồ cho đến biểu cảm tạo dáng, khiến cư dân mạng nhận xét họ trông như chị em, thậm chí là sinh đôi.

Khóa học trang điểm 'một kèm một'

Sĩ Thanh không chỉ là bạn mà còn đóng vai trò như một chuyên gia hướng dẫn cho Nhã Phương. Trong một đoạn clip chia sẻ, Nhã Phương thừa nhận mình chỉ sở hữu vài món mỹ phẩm cơ bản và chưa thành thạo các bước trang điểm để làm nổi bật ưu điểm trên gương mặt. Chứng kiến điều này, Sĩ Thanh đã trực tiếp hướng dẫn bạn thân theo hình thức "một kèm một", chỉ chi tiết từ cách dùng mỹ phẩm cho đến việc lựa chọn phong cách phù hợp. Để thực hiện cuộc cách mạng nhan sắc này, Nhã Phương còn cùng Sĩ Thanh đi mua sắm thêm nhiều đồ trang điểm để thử nghiệm những diện mạo mới mẻ.

'Phó thác' gu thời trang cho bạn thân

Không chỉ dạy trang điểm, Sĩ Thanh còn thay đổi toàn bộ gu ăn mặc của Nhã Phương. Nữ diễn viên chia sẻ một chi tiết khá thú vị là mỗi khi cả hai có kế hoạch quay clip, chụp ảnh hay đi mua sắm, Nhã Phương chỉ cần chuẩn bị giày dép, còn lại toàn bộ quần áo và phụ kiện đều do Sĩ Thanh lo liệu. Nhờ có cô bạn thân có gu thẩm mỹ tốt và đam mê làm đẹp, Nhã Phương mới có cơ hội thử sức với những phong cách vốn không phải là lựa chọn quen thuộc trước đây.

Hiện tại, Nhã Phương đang cho thấy sự cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ và công việc nghệ thuật. Bên cạnh sự dịu dàng vốn có, cô tự tin khoe vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ hơn nhờ sự đồng hành của những người bạn cùng sở thích. Trong tâm thư gần nhất trên trang cá nhân, Nhã Phương khẳng định mình là một người phụ nữ độc lập có suy nghĩ riêng và là một nghệ sĩ độc lập có tên tuổi với những tư duy phản biện riêng trong làng nghệ thuật.

Đúng là có bạn thân có gu thì đời mình cũng 'sang' theo, các bác có muốn tìm được một 'Sĩ Thanh' cho riêng mình không?