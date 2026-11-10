Vũ Ngọc Đãng 'sợ' sự khó tính của Hồng Đào và Phương Anh Đào

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Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vừa có buổi ra mắt phim với báo chí vào chiều 9/11. Anh chia sẻ về dự án Ngày con còn mẹ, một bộ phim xoay quanh gia đình bà Tím (Hồng Đào). Cốt truyện kể về tình huống bà Tím dồn hết tiền bạc cho con trai cả tên Pháo (Huy Anh) mua xe, mở công ty, khiến con gái là Mây (Phương Anh Đào) luôn cảm thấy tủi thân vì sự thiên vị của mẹ. Mọi mâu thuẫn chỉ tạm gác lại khi sức khỏe bà Tím gặp biến cố, buộc các con phải túc trực chăm sóc.

Để có được dàn cast này, Vũ Ngọc Đãng đã phải trải qua một quá trình thương thảo không hề dễ dàng. Dù Hồng Đào và Phương Anh Đào là lựa chọn hàng đầu ngay từ khi câu chuyện thành hình, nhưng đạo diễn thừa nhận mình 'hơi sợ' vì sự khó tính của hai nữ diễn viên, nhất là với Hồng Đào. Hai nghệ sĩ đặt ra quy trình nhận phim cực kỳ khắt khe: đầu tiên phải thực sự thích kịch bản và yêu nhân vật, sau đó kịch bản phải làm họ hài lòng thì mới chịu ký hợp đồng, và cuối cùng mới chốt ngày quay.

Chính vì sự cầu toàn này mà lịch quay của phim đã bị dời liên tục từ tháng 1 sang tận tháng 5. Phim chính thức khai máy vào ngày 2/5 tại TP HCM. Tuy nhiên, Vũ Ngọc Đãng lại cảm thấy biết ơn vì nhờ khâu chỉnh sửa kỹ lưỡng mà kịch bản cuối cùng trở nên giàu cảm xúc hơn. Hồng Đào thậm chí đã đưa những lần tâm sự đời thực với con gái vào nhân vật, còn Phương Anh Đào cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm gia đình để hoàn thiện mạch truyện.

Khi vào giai đoạn quay, sự kỹ tính của hai diễn viên một lần nữa đáng chú ý. Có những phân đoạn khi dựng phim chỉ dùng ba phút, nhưng đạo diễn lại để hai diễn viên diễn liền chín phút. Cả Hồng Đào và Phương Anh Đào đều giữ nguyên tắc: nếu chưa tin vào nhân vật hoặc chưa đủ cảm xúc thì tuyệt đối không vào cảnh. Thậm chí, dù Vũ Ngọc Đãng đã thấy ổn, Phương Anh Đào vẫn xin quay thêm một lượt khiến đoàn phim đùa gọi cô là 'chủ đầu tư'.

Với Hồng Đào, cô mang cả ký ức từ những ngày điều trị bệnh ngoài đời vào một số phân đoạn, vì nhân vật bà Tím cũng bằng tuổi cô. Nghệ sĩ chia sẻ rằng mỗi khi nhìn vào mắt Phương Anh Đào, cô không kìm được cảm xúc do đàn em có đôi mắt to giống con gái lớn của mình. Dù ngoài đời hai mẹ con không mấy hợp tính, nhưng con gái lại là người chăm sóc cô nhiều nhất lúc nằm viện.

Phương Anh Đào cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Đây là lần thứ hai cô đóng cùng Hồng Đào sau phim Mai (2024). Cô tiết lộ Hồng Đào luôn có mặt tại phim trường từ 3-4h sáng với tinh thần hăng hái và luôn tìm cách làm cảnh quay sâu sắc hơn. Trong gần 30 ngày quay, Phương Anh Đào xúc động nhất là những đoạn không có lời thoại, chỉ có sự hiện diện của Hồng Đào, khiến cô cảm thấy muốn ôm chầm lấy mẹ.

Ngày con còn mẹ dự kiến ra rạp từ 11/11. Dù đối mặt với áp lực phòng vé khi có nhiều phim khác sắp phát hành như Trại giam hạnh phúc (20/11) và Mẹ mìn (27/11), Vũ Ngọc Đãng tin rằng một bộ phim gia đình giản dị sẽ mang lại cảm giác ấm cúng như trở về ăn bữa cơm nhà sau những sơn hào hải vị. Đạo diễn muốn dùng những cảm xúc chân phương để khán giả nhận ra sự thiên vị vô thức của cha mẹ trong gia đình Á Đông, từ đó thấu hiểu và yêu thương người thân hơn. Bộ phim có sự góp mặt của NSƯT Lê Thiện và NSƯT Công Ninh, đánh dấu sự trở lại của Vũ Ngọc Đãng sau hai năm kể từ phim Cô dâu hào môn (2024).