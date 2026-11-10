Nhã Phương và Khánh My đụng mặt tại sự kiện thời trang, dân mạng bàn tán

Giải trí

Tối 7/11, Nhã Phương và Khánh My cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Dù chỉ là màn chạm mặt thoáng qua nhưng sự hiện diện chung của cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Những màn khoe sắc đối lập

Nhã Phương chọn cho mình một diện mạo quyến rũ và rạng rỡ với chiếc đầm màu nude dáng cúp ngực. Thiết kế ôm sát cơ thể cùng những chi tiết đính kết cầu kỳ đã giúp nữ diễn viên khoe khéo bờ vai trần và vóc dáng thanh mảnh. Để hoàn thiện set đồ, cô chọn kiểu tóc xoăn sáng màu kết hợp cùng lối trang điểm tươi tắn.

Trong khi đó, Khánh My lại chọn phong cách khác biệt khi xuất hiện sớm hơn và ngồi tại hàng ghế khách mời. Cô gây chú ý với bộ trang phục phối hai gam màu trắng - đen, đặc biệt là phần thân trên được tạo phom phồng độc đáo. Nữ diễn viên chọn cách búi tóc gọn gàng để lộ vai trần và sử dụng các phụ kiện tối giản.

Khoảnh khắc 'gặp nhau' gây chú ý

Khoảnh khắc Nhã Phương đi ngang qua khu vực Khánh My ngồi đã lọt vào ống kính. Theo ghi nhận, khi đi qua, nữ diễn viên có cử chỉ gật đầu chào những người xung quanh. Khi nhận ra Khánh My, bà xã Trường Giang vẫn hướng về phía đồng nghiệp và có tương tác chào hỏi.

Đáp lại sự tương tác này, Khánh My cũng nhìn Nhã Phương, mỉm cười và gật đầu chào lại. Dù màn chạm mặt diễn ra khá nhanh và không có tương tác nào quá đặc biệt, nhưng thái độ thoải mái, thân thiện của cả hai vẫn khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, tại sự kiện, Nhã Phương còn có dịp hội ngộ và trò chuyện vui vẻ với những đồng nghiệp khác như Bảo Thy và Trương Quỳnh Anh trước khi di chuyển đến khu vực chụp hình.

Vì sao dân mạng lại 'soi' kỹ đến thế?

Năm 2018, Khánh My từng có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến đời tư, và thời điểm đó, cái tên Nhã Phương cũng được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.

Với Khánh My, cô vốn là một gương mặt đa năng từ người mẫu, diễn viên cho đến ca sĩ. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Cuối Đường Băng, Váy Hồng Tầng 24, Mỹ Nhân Sài Thành, Ba Vợ Cưới Vợ Ba hay Tình Xuyên Biên Giới. Gần đây nhất, cô vừa trở lại điện ảnh với bộ phim Trại Buôn Người. Không chỉ diễn xuất, cô còn từng giành ngôi vị Á quân chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ năm 2016.