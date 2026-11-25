Giải trí

Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, MC Thụy Vân vừa chia sẻ một đoạn clip cực đáng yêu khi được các em nhỏ tại Hưng Yên vây quanh. Tâm điểm của sự chú ý chính là chiếc đầm ánh bạc đính đá mà cô diện, khiến các bé thích thú đến mức phải hỏi dồn dập: Cô ơi sao váy cô nhiều kim cương thế?

Đáp lại sự hồn nhiên đó, Thụy Vân đã cúi xuống trò chuyện và cười rạng rỡ với các em. Trên trang cá nhân, cô cũng hài hước chia sẻ rằng các bé ở Hưng Yên đặc biệt mê chiếc váy công chúa của mình. Được biết, clip này được ghi lại tại khu vực hậu trường của một sân khấu ngoài trời vào buổi tối, đúng dịp nhiều địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ này.

Đỗ Mỹ Linh quây quần bên gia đình chồng

Trong khi đó, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Chồng của cô đã đăng tải bức ảnh cả đại gia đình quây quần bên nhau tại một nhà hàng. Bữa tối diễn ra trong không gian dưới mái hiên giăng đèn với dãy bàn dài, có đầy đủ các thành viên từ thế hệ ông bà cho đến các cháu nhỏ.

Những hoạt động ý nghĩa của NSƯT Kim Tuyến và ca sĩ Hồng Nhung

Không chỉ là những buổi tiệc hay sự kiện rực rỡ, NSƯT Kim Tuyến đã chọn cách kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 bằng việc đến thăm các nghệ sĩ cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, TPHCM. Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc được gặp gỡ, hỏi thăm và lắng nghe những câu chuyện từ các bậc tiền bối là điều rất quý giá, đồng thời cô mong muốn những cuộc gặp gỡ như vậy sẽ được duy trì hằng năm.

Kim Tuyến bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống tôn sư trọng đạo và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Với cô, những người làm nghệ thuật càng không thể quên những ai đã dành cả đời cống hiến và vun đắp cho nghề.

Một hoạt động nhẹ nhàng khác đến từ ca sĩ Hồng Nhung khi nữ ca sĩ tự tay cắm hoa để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bối cảnh chung của các nghệ sĩ

Thụy Vân vốn là Á hậu Việt Nam 2008, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với vai trò MC. Còn Đỗ Mỹ Linh, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô đã kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển - vào năm 2022. Đúng là một ngày lễ mà ai cũng có cách riêng để thể hiện tình yêu với văn hóa và gia đình, nhìn mà thấy ấm lòng ghê!