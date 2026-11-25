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Đúng là không có gì ngọt ngào hơn việc có một ông xã tình nguyện thức dậy từ 4h30 sáng chỉ để đưa vợ đi làm. Đó chính là điều mà đạo diễn Khải Anh vừa thể hiện trong đoạn clip ghi lại một ngày làm diễn viên của MC Đan Lê trên TikTok.

Trong clip, Đan Lê tiết lộ lịch trình làm việc cực kỳ vất vả khi phải dậy từ lúc rạng sáng để chuẩn bị và di chuyển đến địa điểm quay. Đặc biệt, lịch quay lần này kéo dài trong hai ngày mới hoàn thành. Dù công việc diễn viên mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt so với vai trò dẫn chương trình, khiến cô phải di chuyển liên tục và phơi nắng, nhưng Đan Lê vẫn cảm thấy vui vẻ khi được trở lại phim trường, gặp gỡ đồng nghiệp và hóa thân vào nhân vật mới.

Điểm khiến dân mạng chú ý nhất không phải là lịch trình quay phim mà là sự xuất hiện của đạo diễn Khải Anh. Vì không yên tâm để vợ di chuyển một mình từ sáng sớm, Khải Anh cũng thức dậy từ 4h30 để đưa Đan Lê đến Đài Truyền hình. Hành động quan tâm từ những điều nhỏ nhất này giữa lịch trình công việc riêng của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Chuyện tình đầy duyên nợ

Ít ai biết rằng Đan Lê và Khải Anh có một chuyện tình rất đặc biệt. Cả hai quen nhau từ khi Đan Lê còn học lớp 11. Sau sáu năm gắn bó, họ từng chia tay vì mỗi người có những lựa chọn và ngã rẽ riêng trong cuộc sống. Trong thời gian xa cách, Đan Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân khác. Khi đó, Khải Anh đã về nước nhưng cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, chia sẻ với nhau như những người thân thiết.

Phải đến khi cả hai trưởng thành hơn, trải qua nhiều va vấp và có thêm trải nghiệm sống, họ mới nhận ra đối phương là người mình thực sự muốn gắn bó. Sự chân thành, kiên nhẫn và những thay đổi tích cực từ Khải Anh đã khiến Đan Lê quyết định trao cho anh cơ hội lần thứ hai. Đến năm 2011, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Sau hơn 15 năm kết hôn, gia đình bốn thành viên gồm vợ chồng và hai con trai hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Bước ngoặt sự nghiệp của cặp đôi

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm, cả Đan Lê và Khải Anh đều có những thay đổi lớn trong sự nghiệp gần đây khi rời xa lĩnh vực truyền hình.

Đan Lê vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC và biên tập viên bản tin Dự báo thời tiết, đồng thời tham gia diễn xuất trong các phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử. Đầu năm 2025, cô quyết định rời VTC sau 18 năm gắn bó để theo đuổi những hướng đi mới, tiếp tục công việc dẫn chương trình và diễn xuất. Hiện tại, cô đang thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh với vai Yến trong phim truyền hình Đội bóng nữ làng Xuân.

Về phía Khải Anh, vào tháng 4/2025, anh cũng khép lại hành trình 25 năm làm việc tại Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Hiện tại, anh chuyển hướng sang lĩnh vực đào tạo, phát triển phim ngắn và nghiên cứu ứng dụng AI trong sản xuất phim.

Đúng là kiểu 'định mệnh' trong truyền hình, chia tay rồi lại quay về cưới nhau, giờ lại cùng nhau tìm hướng đi mới. Chốt lại là quá ngọt ngào, ai mà chẳng muốn có một chiếc 'xe ôm' 4h30 sáng như thế này nhỉ?